Зеленски ядоса Косово: Кметът на Прищина свали украинското знаме (ВИДЕО)

След албанското външно министерство и в косовската столица Прищина се появиха реакции на думите на украинския президент Володимир Зеленски за Косово в полза на Сърбия, става ясно от публикация в социалната мрежа от кмета на столицата Перпарим Рама. Проявата идва след като по време на официално посещение в Белград украинският президент Володимир Зеленски заяви, че уважава териториалната цялост на Сърбия в контекста на въпроса за Косово. В тази връзка - по време на посещението Зеленски получи подкрепата на Вучич за Крим.

"Нашата емпатия и солидарност винаги ще бъдат с народите, изправени пред война, насилие и преследване. Защото ние, по-добре от много други, знаем какво означава да се борим за свобода, достойнство и правото да съществуваме като държава", посочва кметът на Прищина. По думите му обаче никаква кауза и никаква политика не могат да бъдат изградени чрез омаловажаване на държавността на Косово и жертвата на неговия народ.

"Когато Косово не е уважавано, нашият отговор винаги трябва да бъде един и същ: уважението е взаимно", заяви още Рама. ОЩЕ: След думите на Зеленски за Косово в полза на Сърбия: Албания недоволства

Войната за Косово

Припомняме, че Косовската война се провежда в периода 1998 – 1999 г. Става въпрос за въоръжен конфликт между сръбските сили (Югославия) и Армията за освобождение на Косово (АОК), съставяна от албанското мнозинство.

Войната приключва през юни 1999 година след въздушни удари на НАТО срещу Сърбия, което доведе до международно управление на областта, която обявява независимост през 2008 г.

Над 13 000 души губят живота си по време на боевете.

В рамките на войната са извършени редица масови кланета над цивилно албанско население, като това в Рачак през януари 1999 г. Хиляди албански домове, училища и религиозни обекти също са умишлено опожарени и ограбени. ОЩЕ: The Wall Street Journal: Путин пали огъня в Косово и Босна