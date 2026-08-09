След инцидента в България: Дрон се взриви и в Молдова

Днес, 9 август 2026 г., в Молдова, близо до село Крокмаз, област Стефан-Вода, е чута мощна експлозия, след която се е възпламенила суха растителност. Това съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на newsmaker.md. Сигнал за мощна експлозия близо до селището Крокмаз е получен в полицията около 13:20 часа местно време. Според предварителна информация на мястото на инцидента са открити фрагменти от боен дрон.

Полицията установи, че няма пострадали в резултат на падането и пожара на обекта.

Police in Moldova found combat drone fragments after a powerful explosion and grass fire in Crocmaz village, Stefan Voda district. pic.twitter.com/If0T2up8UM — WarTranslated (@wartranslated) August 9, 2026

Случаят се разследва

Всички съответните звена са пристигнали на мястото на инцидента, за да установят обстоятелствата, причината за експлозията и да потушат пожара.

На място се отправят и специалисти от отдела за взривни вещества и технически експертизи на полицията. Служителите на реда ще предоставят по-подробна информация след визуален оглед, а по-късно - и след специализиран преглед.

Пореден случай в Молдова

Припомняме, че това не е първият път, в който в Молдова са открити фрагменти от дронове, свързани с руски атаки срещу Украйна. Едва на 5 август в област Кахул бяха открити фрагменти от „Шахед“ - според властите дронът е превозвал експлозиви.

Случаят идва и ден след като на българска територия край Кардам се взриви украински дрон. ОЩЕ: Не е засечен, а преминал през две държави от НАТО: Експерт за дрона при Кардам