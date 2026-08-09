Британският министър: Зимата в Украйна вече не е сезон, а оръжие

„Зимата в Украйна вече не е просто сезон. Тя е оръжие", предупреди министърът на отбраната на Великобритания Уес Стрийтинг в статия за „Съндей Таймс“. Според него съюзниците трябва да се активизират, за да помогнат на Украйна да преживее зимата, тъй като, когато температурите паднат, Путин се опитва да сломи духа на хората, докато Великобритания и други могат да помогнат да се засили противовъздушната отбрана.

Министърът на отбраната посети Украйна миналата седмица, за да обсъди подготовката за зимата – сезон, през който в миналото Москва е атакувала украинската енергийна инфраструктура в опит да принуди страната да се предаде.

По думите му, въпреки че в момента Путин губи войната, която навлиза в петата си година, той отбеляза, че „украинците знаят какво носи зимата и как тя може да промени ситуацията“.

Украйна иска край на войната преди зимата

Украйна ще положи всички усилия да прекрати войната с Русия преди зимата на 2026 г.

За тази цел страната разчита на ефективната помощ на своите международни партньори и съюзници. Това каза украинският президент Володимир Зеленски на среща в Киев с украинските посланици. Той призова дипломатите да осигурят максимална подкрепа от страна на партньорите в страните, в които са изпратени. Целта е да се създаде ниво на натиск, което няма да даде на Русия друг избор освен да търси мир.ОЩЕ: Зеленски: Украйна ще положи всички усилия да приключи войната преди зимата