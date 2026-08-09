Взривна вълна повреди автобус с деца в Украйна (СНИМКИ)

Взривна вълна след руски удар е повредила автобус с деца в Одеса, заяви министърът на вътрешните работи на Украйна в своя Telegram канал, предаде РБК-Украйна. Атаката е станала следобед по време на многократен вражески обстрел. В превозното средство е имало 12 деца. Според органите на реда - за щастие никой не е пострадал сериозно. Едно дете е получило леки драскотини.

Успоредно с това градът продължава да оценява последиците от руския нощен удар. Разрушени са жилищни сгради, хотел, както и обекти на гражданската и енергийната инфраструктура. На всички пострадали е оказана медицинска помощ, а полицията приема сигнали от граждани за щети на имущество.

Загина спасител в Запорожие

Трудната ситуация остава и в други региони на страната поради многократните атаки от страна на окупаторите. Според Националната полиция, пожарникарят и спасител Александър Продан е бил убит при поредно нападение в Запорожка област. Още двама спасители са ранени и хоспитализирани.

40 ранени в Харков

В Харков, където вражески обстрел е повредил многоетажна жилищна сграда, се провеждат аварийно-спасителни операции. Към момента е известно, че близо 40 души са ранени. В първите минути след пристигането на екипите на полицията и Държавната служба за спешни случаи са евакуирали хората от сградата, включително семейство с бебе и мъж в инвалидна количка. ОЩЕ: Турция продава ракети на Украйна с българска помощ, но плаши, че Путин ще посегне към ядреното оръжие (ОБЗОР - ВИДЕО)