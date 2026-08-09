"Пази се заради мен и децата!": Легендарният командир Роберт Бровди стана на 50

Командирът на украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди с позивна "Мадяр" днес навършва 50. Неговата съпруга Наталия Бровди го поздрави в Instagram с трогателно послание, в което го помоли да се пази заради нея, заради децата и заради Украйна.

"Казват, че великите лидери се появяват, когато земята най-много се нуждае от защита. Роден си със специална мисия за тази страна и всеки ден, който прекарваш на война, е доказателство за твоята суперсила. За милиони хора ти си символ на непобедимост. Човек със стоманена воля, безумна работоспособност, лидер, следван от хиляди, и командир, с когото народът на Украйна се гордее", пише тя.

"Напълно предан на държавата и народа", описва го тя. "Пожелавам ти крепко здраве, желязна издръжливост, ясно небе за твоите "птици" и математическа точност във всяко стратегическо решение. (...) Като скала, аз винаги ще бъда твоята опора."

Снимка: Instagram/natalia_brvd

Кой е Мадяр, как той създаде подразделението си, което се превърна в легенда и промени философията на съвременната война, припомнете си: Руските войници като "червеи" – как един човек пренаписа правилата на войната с презервативи и дронове

