Организатор на протести в подкрепа на Федоров е върнат в армията. Русия унищожи обект на германска компания

Чат стаята в Телеграм с името "Протест", която координираше протести срещу отстраняването на бившия украински министър на отбраната Михайло Федоров, е изчезнала вечерта на 7 август, веднага след ареста на неговия администратор Виталий Камка. Това съобщи Центърът за правата на човека, предаде ZN.UA.

Камка, известен в социалните мрежи под псевдонима Виталий Павук, водеше чата с приблизително 770 участници. Вечерта на 7 август се появи съобщение на негово име: "Нощта мина без сън. Имаше време за размисъл...". В съобщението се казваше, че протестиращите действат некоректно и че авторът е решил да се върне на военна служба. Текстът завършваше с призива: "Заедно! Украйна най-вече!". Цялата чат стая беше изтрита малко след публикуването на тези съобщения.

Самият Камка по-късно пише на познати, че не е публикувал съобщението и не е изтрил стаята. Според него следовател е получил достъп до телефона му след ареста му. Участникът в протеста Серхий Мотренко, който редовно общувал с Камка, казва, че текстът изглежда нетипичен за стила на Камка, но призна, че не е сигурен как точно се е появил.

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Камка е спрян на 7 август в Подилски район на Киев, докато е карал мотоциклет по тротоара - проверка на документи разкрива, че е посочен като напуснал поделението си без разрешение. Той е отведен в Била Церква, където е бил окован с белезници за легло в регионалния отдел на Военната служба за правоприлагане (ВСП) - той е публикувал снимки и видеоклипове на белезниците в профилите си в социалните мрежи. На 8 август той информира Мотренко, че вече е преместен във военно поделение А7017 в Черкаси и че срещу него не е било използвано физическо насилие, уточнява ZN.UA.

Протестите с искане за възстановяване на Федоров като министър на отбраната продължават от 16 юли в Киев, Харков, Днипро и 17 други града в Украйна. На 6 август, денят преди ареста на Камка, самият Федоров публично заяви, че все още се надява да се върне на поста си.

Руски удар срещу германска компания

Руска въздушна атака порази предприятие на Kromberg & Schubert в Житомир. Частната компания е със 100% германски капитал, а ръководството твърди, че работата е спряна за неопределено време заради обширни щети на обекта.

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Предприятието произвежда автомобилни кабелни системи. Производствените съоръжения са сериозно повредени, няма пострадали работници.

Russia struck a German-owned Kromberg & Schubert plant in Zhytomyr overnight that makes car wiring systems. Major damage to production facilities, no worker injuries, but operations suspended indefinitely. pic.twitter.com/LT9MaYO3zw — WarTranslated (@wartranslated) August 9, 2026