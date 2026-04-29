Трансферно разочарование на Левски подписа с бразилци

Трансферното разочарование на Левски Рилдо подписа договор с бразилска мениджърска агенция. Атакуващият халф сключи контракт с Famasports. Компанията е изцяло насочена към млади негови сънародници и в портфолиото ѝ личат имената на играчи от Фламенго и Флуминензе, информират колегите от "Тема Спорт". 26-годишният южноамериканец е под наем на „Герена“ от португалския Санта Клара. В споразумението има опция за постоянен трансфер, но столичани със сигурност няма да се възползват.

Рилдо подиса с Famasports

Рилдо пристигна в Левски под наем от португалския Санта Клара със срок за преотстъпване до 30 юни. От "Герена" платиха 60 000 евро, за да го привлекат под наем. И макар към него да имаше много високи очаквания през лятото, Рилдо така и не успя да се наложи в състава на Левски, като по-често разочарова с изявите си. Очевидно Веласкес не смята да разчита на него и предвид малкото игрово време през пролетта. По всяка вероятност новите агенти на Рилдо ще бъдат нагърбени със задачата да му търсят друг отбор, където да продължи кариерата си.

Иначе треньорският щаб на Левски, начело с Хулио Веласкес, получи отлични новини дни преди двубоя с ЦСКА 1948, който може да донесе титлата на столичния гранд. Причината е, че централният нападател на „сините“ Мустафа Сангаре поднови занимания със своите съотборници (подробности четете в линка).