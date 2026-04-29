Левски ще стане шампион, но губи от бистришките майстори: Кой е финансовият господар в българския футбол?

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

"Такива пари трудно могат да ни съборят вече. Страшно беше преди шест години - а сега продаваме двама играчи и плащаме. Така че не е толкова страшно" - това бяха думите на Наско Сираков по повод задълженията на Левски към Васил Божков на пресконференцията при обявяването на новия собственик на "сините" Атанас Бостанджиев. Легендарният нападател на "сините" определено има с какво да бъде горд във финансов аспект.

Финансовите показатели в Първа лига

Преди ден стана ясно, че през изминалата година на "Герена" са отразени приходи възлизащи на сумата от 30,99 милиона лева и положителен финансов резултат от 1,84 милиона лева. Освен това според реномирания сайт Transfermark Левски записва впечатляващи резултати и в покачването на трансферните суми на своите играчи. В топ 10 на най-скъпите футболисти в Първа лига има четирима играчи на столичния гранд - Майкон, Макун, Светослав Вуцов и Евертон Бала, които са в компанията на шестима футболисти на Лудогорец.

Най-голям нетен скок в цените си от началото на сезона обаче категорично правят възпитаници на Хулио Веласкес. Номер 1 в класацията е Майкон, който е повишил себестойността си с цели 2,30 милиона евро за по-малко от година или 191,7%. Бразилкият ляв бек е следван от Макун, който струва милион и половина евро повече. Топ 3 с ръст от 1,30 милиона евро допълва Евертон Бала.

По този показател похвални са и данните на Светослав Вуцов и Кристиан Димитров. Петър Станич от Лудогорец и таранът на ЦСКА Годой също са в челните позиции. Ако гледаме само процентното покачване, то безспорният №1 е Георги Лазаров, чиято цена от 50 000 евро е скочила на 550 000 евро. Това се равнява на цели 1100% повишение.

Извън индивидуалностите може да разгледаме и общата картинка за клубовете. Тук в процентно съотношение Левски отстъпва на ЦСКА 1948. Спрямо 1 май 2025 година майсторите от Бистрица са повишили себестойността на целия си отбор общо с близо 93%, което ги прави №1 у нас по този показател - от 8,50 на 16,40 милиона евро. Трябва да отбележим, че в тази сметка влизат и трансферите от летния прозорец, когато "червените" се подсилиха със силни футболисти, които повишават общата цена на тима. Левски пък бележи общ ръст от 20,4 милиона евро на 28,5 милиона евро - общо 8,1 милиона евро, което нетно е повече от ЦСКА 1948, но в проценти се равнянва на близо 40.

В обобщение можем да кажем, че Левски отчита сериозен ръст в трансферните стойности на своите футболисти, като четирима „сини“ са сред най-скъпите в Първа лига. Най-голям скок бележи Майкон, следван от Макун и Евертон Бала. Като цяло за близо 1 година отборът увеличава значително стойността на състава си, но по процентен ръст остава зад ЦСКА 1948, който е №1 по този показател в България.

Автор: Джем Юмеров

