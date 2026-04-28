Отлични новини за Левски: Сангаре поднови тренировки с тима, завръщането му е все по-близо

28 април 2026, 13:52 часа 235 прочитания 0 коментара

Треньорският щаб на Левски, начело с Хулио Веласкес, получи отлични новини дни преди двубоя с ЦСКА 1948, който може да донесе титлата на столичния гранд. Причината е, че централният нападател на „сините“ Мустафа Сангаре поднови занимания със своите съотборници. Както е известно, преди около месец националът на Мали получи контузия в коляното и се наложи да се оперира.

Сангаре може и да попадне в групата за ЦСКА 1948

Мустафа Сангаре вече е напълно възстановен от хирургичната интервенция и тренира наравно с останалата група в Левски. До момента той се подготвяше по индивидуална програма. Завръщането на нападателя на терена пък е все по-близо. Първо обаче той ще трябва да поработи върху възвръщането на формата си. Възможно е Сангаре да попадне в групата на „сините“ за предстоящия мач с ЦСКА 1948. Ако това не се случи, то той ще е на линия за домакинството на Лудогорец следващата седмица.

Левски Мустафа Сангаре

Нападателят има 10 гола в 29 мача за Левски този сезон

През този сезон Мустафа Сангаре има на сметката си общо 29 мача за Левски във всички турнири. В тях централният нападател се е отчел с 10 попадения, а също така е направил и 4 асистенции. Завръщането на офанзивния футболист в състава на „сините“ пък поставя под огромна въпросителна бъдещето на Марко Дуганджич на „Герена“. Хърватинът бе взет за заместник именно на Сангаре, но така и не успя да оправдае очакванията.

Бойко Димитров
Бойко Димитров
Левски Мустафа Сангаре
