Централното командване на САЩ опроверга твърдение на Иран, че негови сили са изстреляли ракета по американски изтребител F-16 над Персийския залив, повреждайки самолета и принуждавайки го да извърши аварийно кацане, предаде Ройтерс. По-рано иранските държавни медии съобщиха, че системите за противовъздушна отбрана на страната са взели на прицел самолета, което го е принудило да прекрати мисията си и да кацне на близко летище.

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"Иран изобщо не е атакувал американски изтребител Ф-16 вчера", заявиха от Централното командване в свое изявление, като добавиха, че всички американски бойни самолети в Близкия изток са в безопасност. Иран и преди е твърдял, че е свалял или повреждал на американска летателна техника, но САЩ отхвърлят тези твърдения, предаде БТА.

Междувременно ирански представител съобщи, че вчера в Техеран е пристигнала катарска делегация. Заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади заяви, че Техеран поддържа връзка с посредниците, включително с Катар.

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"Поддържаме връзка с посредници, включително с катарците, както очи в очи, така и виртуално. Водим необходимите дискусии, за да преценим дали може да се даде нов шанс на дипломацията", каза Гарибабади, цитиран от полуофициалната информационна агенция Тасним.

Иранският външен министър Абас Арагчи каза, че няма да е трудно Ормузкият проток да бъде отворен отново, ако САЩ приемат разумните условия на Иран, които са в съответствие с международното право. От своя страна президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран иска споразумение, но такова, което е неприемливо за него.

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