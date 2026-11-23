Лудогорец постигна трудна победа с 1:0 над Дунав Русе в двубой от 15-ия кръг на Първа лига. Разградчани доминираха през по-голямата част от срещата и създадоха множество голови положения, но имаха сериозни проблеми пред противниковата врата. Единственото попадение реализира Амир Хаджиахметович в добавеното време на първото полувреме, а гостите оказаха сериозна съпротива въпреки принудителната смяна на своя вратар.

Лудогорец пропускаше, Хаджиахметович намери решението

Домакините започнаха срещата без някои от основните си футболисти. Антон Недялков остана извън групата, докато на резервната скамейка бяха Квадво Дуа, Ивайло Чочев, Кайо Видал и Дерой Дуарте. Още в началните минути Руан Секо отправи неточен удар, а малко след това разградчани имаха претенции за дузпа за игра с ръка на Чорбаджийски. Главният съдия Георги Стоянов обаче прецени, че няма основание да посочи бялата точка.

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В 21-вата минута Секо пропусна отлична възможност, останал сам срещу Димитър Китанов. Малко по-късно Бърнард Текпетей също не успя да преодолее стража на русенци. В 39-ата минута Китанов беше принудително заменен заради контузия, като имаше съмнения за фрактура на носа след по-ранен сблъсък с Текпетей. В добавеното време Дунав беше близо до изненадващо попадение, но удар на Сейнт-Луис беше спасен от Гърбич, след което топката срещна гредата.

В шестата минута на продължението на първата част Лудогорец най-накрая проби защитата на гостите. След комбинация между Сон и Текпетей топката достигна до Амир Хаджиахметович, който с прецизен изстрел по земя от около 19 метра откри резултата.

Куп пропуски и напрежение до последния съдийски сигнал

След почивката "орлите" продължиха да контролират играта, но така и не успяха да решат мача с второ попадение. Желизко на няколко пъти тества резервния вратар Желазовски, който се намеси успешно. В 69-ата минута появилият се от пейката Квадво Дуа също пропиля отличен шанс, след като остана сам срещу стража, но стреля покрай вратата.

Дунав не се отказа да търси изравняването. В 80-ата минута Бойчев отправи опасен удар след разбъркване в наказателното поле, но Гърбич спаси. В заключителните минути Лудогорец пропусна още една добра възможност, след като Станич не успя да намери непокрития Дуа пред вратата. В крайна сметка разградчани удържаха крехкия си аванс и се доближиха на две точки от ЦСКА и Левски, като са с мач по-малко от "червените".

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