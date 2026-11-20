Зетят на президента на САЩ Доналд Тръмп, Джаред Къшнър, разкри участието си в отбранителната индустрия едва след междинните избори за Конгрес. Според материал на списание The Atlantic частната му инвестиционна фирма Affinity Partners е закупила близо 700 000 акции в Arxis – компания от Кънектикът, която доставя части за изтребители F-35, разрушители на Военноморските сили, ядрени подводници и системи за противоракетна отбрана.

Affinity е придобила дяловото участие на стойност около 32 милиона долара, след като Тръмп спечели преизбирането си за втори мандат в Белия дом и Къшнър се завърна като доброволен пратеник за мир, което го изпрати да урежда войните в Близкия изток и Украйна.

Още: САЩ към Кремъл: Това е последният шанс за мирно споразумение с Украйна, през януари идват демократите

Affinity не е вкарала участието си в оръжейната фирма в официалните отчети, прави го чак след междинните избори

Въпреки това в отчета за притежаваните активи на Affinity, подаден през август в Комисията по ценни книжа и борси на САЩ, не се споменава нищо за тази инвестиция.

Според списанието Affinity коригира този отчет на 5 ноември, два дни след междинните избори, и посочва Arxis като пропуск, без да дава обяснение.

Още: Сериозни противоречия се появиха между Къшнър и Кремъл

Какво е Arxis?

Arxis се представя пред инвеститорите като компания, която извлича полза от войните по света, а при първичното си публично предлагане през април компанията пише: „Продължаващите глобални конфликти, съчетани с потенциала за бъдещи конфликти, ускориха глобалните инвестиции в отбраната".

Снимка: president.gov.ua

Според списание The Atlantic дейностите в областта на отбраната и космическия сектор са съставлявали около 47 процента от приходите на Arxis в размер на 1,6 милиарда долара през миналата година, а фирмата е посочила във федерални документи, че разчита на правителството за договори, разрешения за износ и достъп до класифицирана информация.

Още: Сделката за 500 млн. долара, която взриви Сърбия: Скандален проект на Джаред Къшнър официално се разпада

Цената на акциите на Arxis се е повишила с около 60% от момента на първичното публично предлагане (IPO), а главният изпълнителен директор Кевин Перхамус заяви пред анализатори по време на телеконференция за финансовите резултати тази година, че компанията се възползва от „съвпадението си с ключовите приоритети на правителството в областта на разходите“.

Конфликт на интереси?

The Atlantic отбелязва, че доставчиците в отбранителната индустрия като Arxis са пряко засегнати от продължителността и изхода на войните в Ивицата Газа и Украйна, където Къшнър е участвал в преговори. Участието му, изглежда, е първата пряка инвестиция на Affinity в отбранителната индустрия.

Още: Милиарди от арабите в сметките му: Демократите се готвят да притиснат Тръмп

Нито Къшнър, нито Affinity са отговорили на исканията за коментар от страна на списанието.