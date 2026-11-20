Цените на петрола се повишиха в петък, 20 ноември, но се очертава седмичен спад като цяло. Пазарът се влияе от нарастващите опасения от прекъсвания в доставките след атаките на подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути срещу столицата на Саудитска Арабия - Рияд, и от съобщенията за затруднения при движението на танкери в Ормузкия проток. Фючърсите на суровия петрол тип „Брент“, който е референтен за Европа, се повишиха със 79 цента, или 0,9%, до 92,77 долара за барел в началото на азиатската търговия, а към 9:10 ч. българско време се търгуват за 92,51 долара.

Фючърсите на американския сорт WTI за декември се покачиха с 25 цента, или 0,3%, до 83,46 долара за барел (83,69 долара към 9:10 ч. наше време), докато по-активният януарски контракт отбеляза ръст от 71 цента, или 0,9%, до 83,15 долара.

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И двата еталонни индекса затвориха с минимални промени в четвъртък, но „Брент“ се очаква да отбележи спад от 3,5% за седмицата. Декемврийският контракт за WTI се очаква да отбележи седмичен спад от почти 6%, тъй като очакванията за излишък в предлагането нараснаха, след като доставките на суров петрол през пролива Ормуз се върнаха до нива, близки до тези отпреди войната.

Така се очаква "Брент" и WTI да отбележат спад за трета поредна седмица.

Факторите: хутите и ОПЕК+

„Притесненията относно доставките на суров петрол от Близкия изток се появиха отново поради атаките на хутите срещу Рияд, което предизвика покупки“, заяви Сатору Йошида, анализатор на суровини в Rakuten Securities, цитиран от CNBC. „Очакванията, че координираните съкращения на производството ще продължат на срещата на ОПЕК+ по-късно този месец, също оказват подкрепа“, добави той.

Движението на хутите, подкрепяно от Иран, изстреля ракети по Рияд – най-новият удар срещу кралството в неговата война с бунтовниците.

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Снимка: Getty Images

Два петролни танкера също са се натъкнали на морски мини в пролива Ормуз и „са експлодирали“ и „горят“, съобщи Военноморският флот на Иранската революционна гвардия в изявление, публикувано от държавните медии вчера.

Засилващите се атаки на Иран срещу танкери, преминаващи през протока, „които през ноември възлизат на около един инцидент на ден“, все още добавят значителна геополитическа рискова премия към пазара, казват анализатори от UOB Group на клиентите си.

Министрите от ОПЕК+ ще проведат поредица от срещи на 29 ноември, за да определят политиката си за добив за 2027 г. Групата се състои от Организацията на страните износителки на петрол и съюзници като Русия.

Конфликтът в Близкия изток е причинил най-голямото прекъсване в световната търговия с петрол и газ в историята и може да намали световното търсене на петрол с повече от 4% до 2035 г., ако правителствата ускорят мерките за електрификация, енергийна ефективност и преминаване към алтернативни горива в отговор на ситуацията, заяви в четвъртък Международната енергийна агенция (МЕА).

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Въпреки това някои анализатори все още очакваха слабостта на пазарите на акции като цяло да окаже натиск върху цените на петрола. Азиатските акции отбелязаха спад в петък, насочвайки се към най-лошата си седмица от 2020 г. насам.

„Смущенията в доставките остават риск, но краткосрочните опасения относно търсенето, свързани с разпродажбата на акции на компаниите за изкуствен интелект, и по-широкото настроение за избягване на риска оказват натиск върху цените“, посочват анализаторите от Saxo в свой доклад.

Отделно от това, според анализатори и търговци, производството на суров нефт в Русия може да отбележи нов спад, защото украинските атаки срещу нефтопреработвателните заводи и износната инфраструктура се засилват. Украинските атаки с дронове са намалили общия обем на преработката на суров нефт в руските нефтопреработвателни заводи с 45% от края на октомври насам, съобщи по-рано Reuters.