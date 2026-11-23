Цените на петрола слязоха надолу в понеделник, 23 ноември, след като разпродажбата на по-широките финансови пазари, предизвикана от опасения относно способността на сектора на изкуствения интелект да стимулира икономическия растеж, се отрази и на пазара на суровини. Цената на суровия петрол спадна, удължавайки триседмичната си поредица, на фона на общото негативно настроение на световните финансови пазари.

Фючърсите на суровия петрол тип „Брент“, който е референтен за Европа, паднаха с 28 цента, или 0,30%, до 92,29 долара за барел в началото на азиатската търговия. Към 12:20 ч. българско време цената е малко по-ниска - 92 долара за барел.

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Фючърсите на американския сорт WTI паднаха с 15 цента, или 0,18%, до 83,26 долара за барел в началото на търговията. Около 12:20 ч. наше време се търгуват за 83,07 долара.

През миналата седмица цената на сорта „Брент“ спадна с 4%, а на WTI – с 5%.

Войната в Иран не спира да влияе на цените

Въпреки това конфликтът в рамките на нерешената война между САЩ и Израел срещу Иран продължава да ограничава загубите. В неделя подкрепяното от Иран движение на хутите в Йемен заяви, че е атакувало нефтопреработвателен завод в Саудитска Арабия, а през уикенда бяха съобщени множество атаки срещу кораби в Персийския залив и в близост до Ормузкия проток.

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„Това е динамиката, която тласка (цената на петрола) надолу“, заяви Мукеш Сахдев, главен петролен анализатор в базираната в Сидни компания XAnalysts. Той обаче предупреди, че атаките срещу корабите оказват влияние, тъй като „броят на (празните) кораби, превозващи суров петрол, нараства, докато този на натоварените кораби не се увеличава. Този риск за потоците скоро ще се отрази на цените".

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Още фактори

В Турция преговорите в неделя по време на световната климатична конференция на ООН COP31 се провалиха за първи път от 2009 г. насам, след като страните не успяха да постигнат съгласие относно включването на декларация за постепенното премахване на изкопаемите горива в окончателния текст.

Саудитска Арабия и други големи страни - производителки на петрол - заявиха, че изкопаемите горива ще продължат да играят роля в икономиката в обозримо бъдеще, и лобираха за изключването на всякакво споменаване на изкопаемите горива от текста, съобщиха наблюдатели на срещата, предава CNBC. По-рано ОПЕК защити използването на изкопаеми горива по време на събитието.

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Министрите от ОПЕК+ ще проведат поредица от срещи на 29 ноември, за да определят политиката си за добив за 2027 г. Групата се състои от Организацията на страните износителки на петрол и съюзници като Русия.