Иранският министър на външните работи Абас Арагчи заяви, че Русия и Китай се противопоставят на възможна промяна в иранската ядрена доктрина, докато на вътрешнополитическо ниво се появяват призиви за преориентиране, съобщи иранска държавна медия, цитирана от Франс прес. В интервю, публикувано от иранския вестник "Иран Дейли", Абас Арагчи заяви, че въпросът за промяна на ядрената доктрина "обхваща много теми и е сериозен", както и че той "има своите поддръжници и противници".

Русия и Китай, които са обвързани с Иран по силата на стратегически споразумения "се противопоставят" на промяна в доктрината му, посочи Арагчи. "Нашата доктрина не се е променяла досега, а официалните ни позиции остават същите", допълни той. "Някои смятат, че ядрената доктрина трябва да запази настоящата си форма, докато други изтъкват нужди за нейната промяна. Двата лагера отстояват свои собствени доводи и причини", подчерта иранският външен министър.

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Дебатът за възможна промяна на ядрената доктрина отново е на дневен ред в Иран, особено в средите на привържениците на по-твърда политика. Това е повлияно от войната в Близкия изток, по време на която иранската ядрена инфраструктура стана обект на тежки удари.

Според някои от тези привърженици евентуална промяна в ядрената доктрина би могла да улесни разработката на ядрено оръжие с цел възпиране на външни сили. От своя страна ирански политици често изтъкват фатва (религиозен указ), издадена от покойния върховен лидер аятолах Али Хаменей, която забранява разработката на оръжия за масово унищожение.

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Али Хаменей беше убит в края на февруари при израелско-американски удари срещу Иран, с която започна войната в Близкия изток. Неговият син и приемник Моджтаба Хаменей, който не се е показвал пред обществеността, откакто бе обявен за нов върховен лидер през март, досега не е оспорвал фатвата на баща си чрез свой собствен указ. Техеран отхвърля обвиненията, че се стреми да се сдобие с ядреното оръжие, като същевременно защитава правото си да поддържа ядрена програма с граждански цели.

Иран също така отказва достъп до обекти от ядрената си промишленост на инспектори от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), като обосновава това със съображения за сигурност и с довода, че агенцията не е осъдила ударите на Израел и САЩ срещу иранската инфраструктура.

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Миналата седмица МААЕ, която е част от структурите на ООН, призова Иран да приеме "последователни мерки", за да бъде даден нов достъп на инспекторите ѝ до ключови ирански ядрени съоръжения. Международната организация подчерта "съществената необходимост" от такова действие.