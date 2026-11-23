„Вече не вярвам в Дубай като оазис.“ Руските фирми напускат емирството след иранския обстрел, съобщава Forbes

През третото тримесечие на 2026 г. 30 от 107 руски ресторанта и марки дрехи затвориха в Дубай, съобщава Forbes, позовавайки се на консултантската фирма Nikoliers. Много от тях никога не са реализирали печалба, а след като Иран почна да стреля по Емирствата заради отприщената от американския президент Доналд Тръмп война, най-накрая "ги уби".

Например, ресторантите на братята Василчук загубиха половината от приходите си след началото на обстрела. Четири от петте им заведения, включително The Greens и Belcanto, затвориха с обща загуба от 15 милиона долара. Само Chaykhona No. 1 в Dubai Marina остава отворен, а приходите му са с 25% по-ниски от миналата година. "Вече не вярвам в Дубай като оазис на финансова независимост и растеж", каза Алексей Василчук.

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Веригата за палачинки BlinBerry загуби 90% от клиентите си в първите дни на обстрела и затвори и трите обекта през април. Пазарът Wee, който получи 9 милиона долара от бизнес ангели, преустанови дейността си - инвестициите в рисков капитал в региона спаднаха с 63% след като иранските ракети и дронове почнаха да го навестяват редовно. Веригата киберклубове True Gamers, чиито клиенти намаляха с една трета, ще затвори 3 от своите 14 клуба до края на годината.

Проблемите за руския бизнес в Дубай започнаха много преди войната с Иран. Според руски предприемачи, банките в ОАЕ не са склонни да работят с руснаци и прекарват месеци в проверка на произхода на средствата им, наемите в търговските центрове са скъпи, а платежоспособната аудитория е по-малка от очакваното - повече от половината от 4,7-те милиона жители на Дубай са нископлатени работници. От 2022 година насам около 21% от руския бизнес са напуснали емирството, според местната агенция Wesupport.

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