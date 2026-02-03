Опасно срутище по пътя Велинград - Сърница, обмислят частично бедствено положение

Голямо срутище се активизира по републикански път III - 843 и прегради пътя и река Рибна. Над 300 кубични метра скална маса е паднала днес към 13:00 часа и още големи късове са се пропукали. Екипи на Областно пътно управление, ДЛС „Чепино“ и РСПБЗН - Велинград са били на място.

Кметът на община Велинград д-р Костадин Коев свика спешно заседание на Общинския щаб за защита при бедствия. Членовете на щаба взеха решение да се предложи на областния управител на Пазарджик да обяви частично бедствено положение за община Велинград и да затвори спешно пътя Велинград-Сърница след разклона за село Кръстава, поради реална опасност за живота на преминаващите хора, както и заради отцепване на нова скална маса и очаквано вдигане на нивото на реката от обилното снеготопене.

