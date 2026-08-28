Треньорът на ОФИ Крит: Фантастична вечер! Не бяхме в опасност от начина, по който ЦСКА игра!

Треньорът на ОФИ Крит Христос Контис не скри радостта си след елиминирането на ЦСКА и влизането в основната фаза на Лига Европа. Гръцкият тим надигра „армейците“ с 2:0 на реванша на Националния стадион „Васил Левски“ в София и с общ резултат 5:0 продължава напред във втория по сила турнир на Стария континент.

„Можехме да вкараме повече голове“

„Направихме представление, на което мнозина могат да завидят. Момчетата дадоха всичко от себе си. Спечелихме с 0:2 и можехме да вкараме повече голове. Фантастична вечер! Никога не вземам решения прибързано по време на мача, говоря с екипа си и се стараем да дадем най-доброто. Всички момчета са страхотни, независимо дали играят или не. Те са група, която създава страхотни неща. Ние градим върху това, което имаме, играчите са тези, които правят разликата. Много съм щастлив да работя с тези момчета. Те имат апетит, ентусиазъм и много други неща. Сега те имат по-голяма отговорност. ОФИ расте и във всеки мач ще трябва да дадат всичко от себе си“.

„Не бяхме в опасност от начина, по който ЦСКА игра. Много е красиво за момче от школата да вкара гол в европейски мач. Това е голяма радост за Теодосулакис, това е голяма радост за хората в академията и това е голяма радост за Критяни. Хората ни помогнаха, дадоха гласа си, подкрепиха ни и заслужават голямо благодаря. ОФИ расте от големи победи, от купи и големи квалификации. Тези момчета са тук и искат да развият този отбор с такива европейски мачове. Казах им, че трябва да спечелим и в София и те го направиха“, коментира Контис пред камерата на Cosmote TV.

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