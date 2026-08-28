Саръбоюков след петото място на Диамантената лига: На финала ще покажа повече от себе си!

Националният рекордьор в скока на дължина Божидар Саръбоюков, който зае пето място в дисциплината на турнира от Диамантената лига по лека атлетика в Цюрих (Швейцария), постигайки 8.16 метра, каза, че се чувства добре и много мотивиран. Родният състезател сподели, че очаква на финала да покаже още повече от себе си.

„Искам да се боря за първото място“

„Чувствам се много добре. Щастлив съм. Бях много мотивиран и дори в момента също се чувствам много добре. Според мен стана много добро състезание спрямо последния път. Имах много глад. Смятам, че на финала ще покажа още повече от себе си. Просто днес направих четири фаула, защото исках да рискувам. Исках да дам всичко от себе си, станаха добри опити, за съжаление с фаул. Но смятам, че 8.16 метра спрямо последното състезание е супер резултат“, заяви Саръбоюков пред Max Sport 2.

„За финала на Диамантената лига си пожелавам най-доброто. Искам да се боря за първото място дори. Просто наистина не остава много време. Започнах да тренирам усилено главно състезанието World Athletics Ultimate Championship. Дори днес скачах с мускулна треска. Сигурен съм, че ще дам всичко от себе си, ще съм много мотивиран и се надявам там да направя най-добрия опит без фаул“, добави българската звезда в леката атлетика.

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