ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 28.08.2026

Така чаканият петъчен ден ще ни донесе и много интересни спортни събития. Можем отново да обърем страницата към български футбол, като Славия посреща Септември София, а ЦСКА 1948 ще бъде домакин на Локомотив Пловдив. Днес ще можем да наблюдаваме и вълнуващия жребий за Лига Европа, където участва Левски, и Лигата на конференциите, където ще се състезава ЦСКА. Програмата включва още волейбол, моторни спортове, голф и други.
Ето какво можем да гледаме по телевизията днес
9:00 Снукър: Открито първенство на Ухан, полуфинал, Евроспорт 1
11:35 Moto GP: първа тренировка за Гран при на Арагон, Макс Спорт 2
14:00 Жребий за Лига Европа и Лига на конференциите, bTV Action
14:30 Колоездене: Обиколка на Испания, седми етап, мъже, Евроспорт 1
14:30 Голф: Европейски тур, Макс Спорт 1
14:30 Волейбол: Испания - Румъния, Ринг
14:30 Снукър: "Открито първенство на Ухан, полуфинал, Евроспорт 2"
15:50 Moto GP: тренировка за Гран при на Арагон, Макс Спорт 2
17:30 Волейбол: България - Беларус, мъже под 20 г., Max One
19:00 Футбол: Славия - Септември София, Диема спорт
19:00 Волейбол: Турция - Полша, жени, Макс Спорт 2
19:30 Футбол: Бохум - Оснабрюк, Нова спорт
20:00 Голф: PGA тур, Тур чемпиъншин, втори ден, Евроспорт 2
21:00 Футбол: Ал Насър - Ал Таавун, Макс Спорт 2
21:15 Футбол: ЦСКА 1948 - Локомотив Пловдив, Диема спорт