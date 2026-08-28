ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 28.08.2026

Така чаканият петъчен ден ще ни донесе и много интересни спортни събития. Можем отново да обърем страницата към български футбол, като Славия посреща Септември София, а ЦСКА 1948 ще бъде домакин на Локомотив Пловдив. Днес ще можем да наблюдаваме и вълнуващия жребий за Лига Европа, където участва Левски, и Лигата на конференциите, където ще се състезава ЦСКА. Програмата включва още волейбол, моторни спортове, голф и други.

Ето какво можем да гледаме по телевизията днес

9:00 Снукър: Открито първенство на Ухан, полуфинал, Евроспорт 1

11:35 Moto GP: първа тренировка за Гран при на Арагон, Макс Спорт 2

14:00 Жребий за Лига Европа и Лига на конференциите, bTV Action

14:30 Колоездене: Обиколка на Испания, седми етап, мъже, Евроспорт 1

14:30 Голф: Европейски тур, Макс Спорт 1

14:30 Волейбол: Испания - Румъния, Ринг

14:30 Снукър: "Открито първенство на Ухан, полуфинал, Евроспорт 2"

15:50 Moto GP: тренировка за Гран при на Арагон, Макс Спорт 2

17:30 Волейбол: България - Беларус, мъже под 20 г., Max One

19:00 Футбол: Славия - Септември София, Диема спорт

19:00 Волейбол: Турция - Полша, жени, Макс Спорт 2

19:30 Футбол: Бохум - Оснабрюк, Нова спорт

20:00 Голф: PGA тур, Тур чемпиъншин, втори ден, Евроспорт 2

21:00 Футбол: Ал Насър - Ал Таавун, Макс Спорт 2

21:15 Футбол: ЦСКА 1948 - Локомотив Пловдив, Диема спорт