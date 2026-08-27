Радан Кънев: Близо сме до въвеждането на “народен враг” при Радев (ВИДЕО)

Сякаш нищо не случи - огромно парламентарно мнозинство, политически комфорт, но няма събитие, има страшно много приказки.

Това заяви в предаването “Студио Actualno” лидерът на ДСБ и евродепутат Радан Кънев, коментирайки стоте дни на управление на кабинета “Радев”.

По думите на Кънев вицепремиерът Христов изпълнява функциите да разделя обществото. Като гледам премиерът Радев, който говори за нормализация, трябва да приемем за нормално, че Радев е на власт, изрази мнение Кънев. По думите му нито Йотова, нито Радев спазват задължението си да свикват Консултативни съвети за национална сигурност. Близо сме до въвеждането на термина “народен враг”, убеден е Кънев.

Най-много ме смущава, че подобно поведение в днешния свят не е изолирано - установяването на авторитарен тип управление навсякъде е свързано с отхвърляне на концепцията на либералната демокрация. Това е принципът, че едни печелят, защото са повече, но останалите също имат права и човешко достойнство. Това е либералната демонстрация, припомни още Кънев.

Той каза, че моделите на управление в Индия, в Турция, в Русия са свързани с печелене на избори, но просто се забранява опозицията, управлението става авторитарно. Дори виждаме САЩ, където президентът се опитва да незачита решенията на Върховния съд, посочи още Кънев.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.