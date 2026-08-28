Кабинетът "Радев":

Първият в историята: Новак във Висшата лига привлече световен шампион

28 август 2026, 10:11 часа 678 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Първият в историята: Новак във Висшата лига привлече световен шампион

През този трансферен прозорец Висшата лига счупи нови рекорди и осъществи такива сделки, че вече трудно можем да си представим кое е следващото събитие, което ни очаква. Едно от последните впечатляващи събития е пристигането на световния шампион с Аржентина от 2022 г. Есекиел Паласиос в новака Ипсуич. Той е първият играч в историята на "трактористите", вдигал световната купа. Той идва във Висшата лига от германския Байер Леверкузен, с който стана шампион през 2024 г.

Паласиос пристига в Ипсуич срещи 22.5 милиона евро

Ипсуич направи доста солиден трансферен прозорец, като с Есекиел Паласиос на линия вече има 13 нови футболисти в състава си. От клуба не разкриха официално трансферната сума, но според специализирания сайт "transfermarkt", трактористите са платили 22.5 милина евро на Байер Леверкузен за правата на аржентинеца. Договорът на Паласиос с новака във Висшата лига е до 2030 г. Ето какво каза той за трансфера си: "Изключително щастлив съм, че идвам в Ипсуич Таун.

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Есекиел Паласиос

"Той има сериозен опит на най-високо ниво"

Това е клуб с големи амбиции и нямам търпение да играя в Англия и да се състезавам срещу едни от най-добрите отбори и футболисти в света". Старши треньорът на Ипсуич Гари О'Нийл също изрази своето мнение: "Много сме щастливи, че привлякохме играч от класата на Есекиел. Той има сериозен опит на най-високо ниво и е печелил най-големите трофеи във футбола. Неговата рутина ще бъде от изключително значение за нашия отбор".

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Байер Леверкузен Летен трансферен прозорец Ипсуич Есекиел Паласиос
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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