Медиите в Гърция тръбят: Историческа нощ! И сега...доведете Ювентус!

Гръцките спортни медии отразиха с изключителен ентусиазъм и исторически патетизъм победата на ОФИ Крит с 2:0 срещу ЦСКА на Националния стадион „Васил Левски“ в София. С общ резултат 5:0 от двата мача тимът от Ираклион завоюва категорично класиране за основната фаза на турнира Лига Европа.

„Iefimerida.gr“ определя успеха като бляскав с култовото заглавие: "Και τώρα... φέρτε του τη Γιουβέντους" („И сега... доведете им Ювентус“), отразявайки безумната радост на феновете от Крит след класирането сред европейския елит.

ОФИ Крит си заслужи похвалите

Водещите портали „Newsit.gr“ и „In.gr“ определят вечерта на стадион „Васил Левски“ като историческа за клуба. Подчертава се, че отборът е контролирал събитията на терена от първата до последната минута, като попаденията на Тияго Нус в 36-ата минута и влезлия като резерва Йоанис Теодосулакис в 78-ата минута са сломили окончателно съпротивата на българския домакин.

„Рroto Thema“ акцентира върху дублирането на успеха като категорично доказателство за класа, отбелязвайки силното представяне на възпитаниците на треньора Христос Контис.

Според медиите м южната ни съседка ОФИ е изиграл изключително прагматичен реванш, като ранният гол на Нус през първото полувреме е охладил амбициите на „червените“ за обрат. Появата на младите резерви допълнително е засилила натиска, материализиран с втори гол и фрапиращи ситуации пред вратата на домакините.

Набляга се и на факта, че за клуба от Крит това е безпрецедентен успех, който изпраща тима в новия формат на Лига Европа с общ актив от две чисти победи срещу българския гранд.

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