Кога и къде да гледаме жребия на ЦСКА за Лигата на конференциите (разпределение по урни)

Днес ще станат ясни съперниците на ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите. "Червените" ще продължат европейското си участие в третия по сила турнир на УЕФА, след като отпаднаха от ОФИ Крит в плейофите на Лига Европа. Сега тимът на Христо Янев очаква жребия, който ще определи шестте му противника.
Жребий за основната фаза на Лигата на конференциите: Кои ще са съперниците на ЦСКА?
ЦСКА попадна в шеста урна с клубен коефициент 6.500. В основната фаза участват 36 отбора, разпределени в шест урни по шест тима. "Червените" ще получат по един съперник от всяка урна, включително от собствената си шеста урна, което означава, че ще изиграят общо шест мача.
В колко часа започва тегленето?
Жребият ще се проведе днес - 28 август, като церемонията започва в 14:00 часа българско време. Първо ще бъдат определени съперниците в Лига Европа, а след това ще бъде изтеглен и жребият за основната фаза на Лигата на конференциите.
Още: Медиите в Гърция тръбят: Историческа нощ! И сега...доведете Ювентус!
По коя телевизия може да се гледа жребият за Лигата на конференциите?
Феновете на ЦСКА ще могат да проследят жребия пряко по bTV Action. Церемонията ще бъде излъчвана и онлайн, като привържениците ще разберат кои шест отбора ще се изправят срещу "червените" в европейската им кампания.
Още: Разнобой сред феновете: Янев получи смесени реакции, треньорът на ЦСКА в любопитна конфронтация
Урна 1
- Аталанта (Италия)
- Брага (Португалия)
- Аякс (Нидерландия)
- Фрайбург (Германия)
- Монако (Франция)
- Копенхаген (Дания)
Урна 2
- Мидтиланд (Дания)
- Цървена звезда (Сърбия)
- Гент (Белгия)
- Панатинайкос (Гърция)
- Пафос (Кипър)
- Брайтън (Англия)
Урна 3
- Лугано (Швейцария)
- Хетафе (Испания)
- КуПС Куопио (Финландия)
- Твенте (Нидерландия)
- Линкълн Ред Импс (Гибралтар)
- Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина)
Урна 4
- Сент Трюйден (Белгия)
- Бран (Норвегия)
- Хартс (Шотландия)
- Кайрат Алмати (Казахстан)
- Трабзонспор (Турция)
- Университатя Крайова (Румъния)
Урна 5
- Рига (Латвия)
- Хайдук Сплит (Хърватия)
- Яблонец (Чехия)
- Нордселанд (Дания)
- АГФ Орхус (Дания)
- Интер Ескалдес (Андора)
Урна 6
- Тюн (Швейцария)
- ЦСКА (България)
- Кауно Жалгирис (Литва)
- Мялби (Швеция)
- Иберия 1999 (Грузия)
- Егнатия Рогожина (Албания)