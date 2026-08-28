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Кога и къде да гледаме жребия на ЦСКА за Лигата на конференциите (разпределение по урни)

28 август 2026, 10:40 часа 606 прочитания 0 коментара
Снимка: cska.bg
Кога и къде да гледаме жребия на ЦСКА за Лигата на конференциите (разпределение по урни)

Днес ще станат ясни съперниците на ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите. "Червените" ще продължат европейското си участие в третия по сила турнир на УЕФА, след като отпаднаха от ОФИ Крит в плейофите на Лига Европа. Сега тимът на Христо Янев очаква жребия, който ще определи шестте му противника.

Жребий за основната фаза на Лигата на конференциите: Кои ще са съперниците на ЦСКА?

ЦСКА попадна в шеста урна с клубен коефициент 6.500. В основната фаза участват 36 отбора, разпределени в шест урни по шест тима. "Червените" ще получат по един съперник от всяка урна, включително от собствената си шеста урна, което означава, че ще изиграят общо шест мача.

В колко часа започва тегленето?

Жребият ще се проведе днес - 28 август, като церемонията започва в 14:00 часа българско време. Първо ще бъдат определени съперниците в Лига Европа, а след това ще бъде изтеглен и жребият за основната фаза на Лигата на конференциите.

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Теодор Иванов

По коя телевизия може да се гледа жребият за Лигата на конференциите?

Феновете на ЦСКА ще могат да проследят жребия пряко по bTV Action. Церемонията ще бъде излъчвана и онлайн, като привържениците ще разберат кои шест отбора ще се изправят срещу "червените" в европейската им кампания.

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Урна 1

  • Аталанта (Италия)
  • Брага (Португалия)
  • Аякс (Нидерландия)
  • Фрайбург (Германия)
  • Монако (Франция)
  • Копенхаген (Дания) 

Урна 2

  • Мидтиланд (Дания)
  • Цървена звезда (Сърбия)
  • Гент (Белгия)
  • Панатинайкос (Гърция)
  • Пафос (Кипър)
  • Брайтън (Англия) 

Урна 3

  • Лугано (Швейцария)
  • Хетафе (Испания)
  • КуПС Куопио (Финландия)
  • Твенте (Нидерландия)
  • Линкълн Ред Импс (Гибралтар)
  • Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина) 

Урна 4

  • Сент Трюйден (Белгия)
  • Бран (Норвегия)
  • Хартс (Шотландия)
  • Кайрат Алмати (Казахстан)
  • Трабзонспор (Турция)
  • Университатя Крайова (Румъния) 

Урна 5

  • Рига (Латвия)
  • Хайдук Сплит (Хърватия)
  • Яблонец (Чехия)
  • Нордселанд (Дания)
  • АГФ Орхус (Дания)
  • Интер Ескалдес (Андора) 

Урна 6

  • Тюн (Швейцария)
  • ЦСКА (България)
  • Кауно Жалгирис (Литва)
  • Мялби (Швеция)
  • Иберия 1999 (Грузия)
  • Егнатия Рогожина (Албания)
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ЦСКА Лига на конференциите
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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