Кога и къде да гледаме жребия на ЦСКА за Лигата на конференциите (разпределение по урни)

Днес ще станат ясни съперниците на ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите. "Червените" ще продължат европейското си участие в третия по сила турнир на УЕФА, след като отпаднаха от ОФИ Крит в плейофите на Лига Европа. Сега тимът на Христо Янев очаква жребия, който ще определи шестте му противника.

Жребий за основната фаза на Лигата на конференциите: Кои ще са съперниците на ЦСКА?

ЦСКА попадна в шеста урна с клубен коефициент 6.500. В основната фаза участват 36 отбора, разпределени в шест урни по шест тима. "Червените" ще получат по един съперник от всяка урна, включително от собствената си шеста урна, което означава, че ще изиграят общо шест мача.

В колко часа започва тегленето?

Жребият ще се проведе днес - 28 август, като церемонията започва в 14:00 часа българско време. Първо ще бъдат определени съперниците в Лига Европа, а след това ще бъде изтеглен и жребият за основната фаза на Лигата на конференциите.

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По коя телевизия може да се гледа жребият за Лигата на конференциите?

Феновете на ЦСКА ще могат да проследят жребия пряко по bTV Action. Церемонията ще бъде излъчвана и онлайн, като привържениците ще разберат кои шест отбора ще се изправят срещу "червените" в европейската им кампания.

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Урна 1

Аталанта (Италия)

Брага (Португалия)

Аякс (Нидерландия)

Фрайбург (Германия)

Монако (Франция)

Копенхаген (Дания)

Урна 2

Мидтиланд (Дания)

Цървена звезда (Сърбия)

Гент (Белгия)

Панатинайкос (Гърция)

Пафос (Кипър)

Брайтън (Англия)

Урна 3

Лугано (Швейцария)

Хетафе (Испания)

КуПС Куопио (Финландия)

Твенте (Нидерландия)

Линкълн Ред Импс (Гибралтар)

Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина)

Урна 4

Сент Трюйден (Белгия)

Бран (Норвегия)

Хартс (Шотландия)

Кайрат Алмати (Казахстан)

Трабзонспор (Турция)

Университатя Крайова (Румъния)

Урна 5

Рига (Латвия)

Хайдук Сплит (Хърватия)

Яблонец (Чехия)

Нордселанд (Дания)

АГФ Орхус (Дания)

Интер Ескалдес (Андора)

Урна 6

Тюн (Швейцария)

ЦСКА (България)

Кауно Жалгирис (Литва)

Мялби (Швеция)

Иберия 1999 (Грузия)

Егнатия Рогожина (Албания)