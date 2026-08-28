Разнобой сред феновете: Янев получи смесени реакции, треньорът на ЦСКА в любопитна конфронтация

Българският гранд ЦСКА не успя да сътвори чудо за многобройните си фенове на стадион "Васил Левски", след като "червените" загубиха от ОФИ Крит и в реванша и отпаднаха от Лига Европа след поражение с общ резултат 0:5. След края на двубоя обаче реакциите на привържениците към отбора и треньора Христо Янев бяха различни на фона на загубата, но и класирането за основната фаза на Лигата на конференциите.

Сектор Г аплодира ЦСКА и Христо Янев, в Сектор А се чуха освирквания и викове "Оставка"

Янев и футболистите му първо се насочиха към Сектор Г, където бяха посрещнати с пълна подкрепа. От трибуните прозвучаха мощни аплодисменти, с които феновете демонстрираха, че застават зад отбора въпреки поредното разочарование на терена.

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След това "червените" преминаха и покрай Сектор А. Там обаче картината беше по-различна. Отделни привърженици започнаха да освиркват отбора, а от трибуните се чуха и викове "Оставка", насочени към Христо Янев.

Наставникът на ЦСКА забеляза един от феновете, който изразяваше недоволството си, и насочи поглед към него. Янев не отмести очи и в продължение на няколко секунди двамата останаха в своеобразна конфронтация от разстояние.

Треньорът видимо демонстрираше недоумение от реакцията на привърженика, като продължи да го гледа право в очите, без да прекъсва контакта. В крайна сметка ситуацията приключи, след като самият фен видимо се смути, а Янев се насочи към тунела.

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