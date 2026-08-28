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В прокуратурата си прехвърлят преписката за полетите на Пеевски, след като я иззеха от ГДБОП

28 август 2026, 10:10 часа 816 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
В прокуратурата си прехвърлят преписката за полетите на Пеевски, след като я иззеха от ГДБОП

В Софийска градска прокуратура (СГП) явно си прехвърлят иззетата от ГДБОП преписка, свързана с проверката на частните полети на депутата и лидер на ДПС - санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски. Тя е била разпределена вчера, 27 август, и в момента статусът ѝ е "за решаване при прокурор", става ясно по справка в електронното деловодство на държавното обвинение.

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Номерът на преписката е № 11696/2026 на СГП-София, като е цитиран от BIRD.bg. Вчера разследващата медия съобщиха по своя справка в портала, че преписката е решена от прокурор, но не е ясно какво точно е решението. Приложиха и скрийншот. Явно обаче са ставали движения по разпределянето.

Конкретните действия на прокуратурата по различни преписки могат да се проследят само като движение, но не и като съдържание.

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Защо СГП иззе от ГДБОП полетите на Пеевски?

Софийската градска прокуратура (СГП) иззе от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) цялата преписка, свързана с проверката на полетите на Пеевски. Паралелно с това държавното обвинение образува следствено дело срещу служители на ГДБОП, за да установи дали те са превишили правомощията си, проверявайки лице с депутатски имунитет.

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Всичко тръгна от разкрития на вътрешния министър Иван Демерджиев, който в началото на юли обяви данни от справката на ГДБОП за периода от юни 2018 г. до юни 2026 г. Според нея Пеевски е осъществил 227 полета, като 181 от тях са били с чартъри на частни авиокомпании. Според МВР за част от чартърите е плащала адвокатска кантора, свързвана със санкционирания по "Магнитски" депутат.

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Проверяваше се произходът на средствата и дали има търговия с влияние или изнасяне на пари. В списъците с пътуващи според МВР пък фигурират имена като това на бизнесмена Александър Сталийски и на конституционната съдийка и бивш депутат от ГЕРБ Десислава Атанасова, но тя категорично отрече.

Снимка: Народно събрание

Според "Извън ефир" и директорът на „Булгартабак“ Венцислав Чолаков е летял често с Пеевски, а името на оръжейния бизнесмен Добрин Иванов е засечено в справките на МВР за резервации за общи пътувания с лидера на ДПС.

По разпореждане на прокурор Андрей Андреев от отдел „Антикорупция“, СГП е изискал в края на юли документите от ГДБОП, съобщи тогава Bird.bg.

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Междувременно СГП е повикала на разпит оперативни работници и ръководни кадри от ГДБОП, за да ги разследва за превишаване на правомощията, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. В случая прокуратурата е единствената институция, която може да поиска свалянето на депутатския имунитет на Делян Пеевски, за да започне официално разследване.

Демерджиев реагира остро и изрази сериозно съмнение, че прокуратурата ще извърши обективно разследване, като загатна, че действията ѝ целят „замитане под килима“ и сплашване на разследващите полицаи: Демерджиев скочи на прокуратурата и защити ГДБОП за полетите на Пеевски.

В началото на август Сметната палата подхвана Пеевски за конфликт на интереси след друг сигнал на Демерджиев - за несъответствие между декларираното имущество и доходи на публичното лице с фактическия му начин на живот.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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