Лудогорец изпрати бразилец в САЩ: Ще играе с Антоан Гризман

Лудогорец продължава да работи по лятната си селекция, като освен за новопристигащи футболисти в Разград мислят и за изходящи трансфери. От клуба обявиха поредният напускащ "орлите". С публикация в социалните мрежи от Лудогорец съобщиха, че крайният защитник Винисиус Ногейра ще играе под наем в клуба от МЛС Орландо Сити. Бразилският ляв бек ще играе в САЩ за един сезон. В клуба от Орландо играе и Антоан Гризман.

"В договора е включена опция за закупуване"

Ето какво написаха от Лудогорец: "Винисиус Ногейра ще играе под наем в САЩ. Лудогорец преотстъпи Винисиус Ногейра на Орландо Сити под наем за срок от една година. Бразилският ляв бек премина успешно медицинските прегледи, а двата клуба финализираха преговорите. В договора е включена опция за закупуване след изтичането на наемния период. Орландо Сити участва в Източната конференция на Мейджър Лийг Сокър, като наскоро клубът привлече Антоан Гризман от Атлетико Мадрид.

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Винисиус Ногейра е един от 8 напускащи Лудогорец

Левият бек дойде в Лудогорец през януари т.г. от шведския Халмщад. До момента той изигра 25 мача с екипа на 14-кратните шампиони във всички турнири. ПФК Лудогорец пожелава успех на Винисиус Ногейра с екипа на Орландо Сити". Винисиус Ногейра е един от осемте футболисти, които напуснаха Лудогорец през лятото. Другите 7 са Ноа Сонко Сундберг, Педро Нареси, Тодор Неделев, Станислав Иванов, Емерсон Родригес, Диниш Алмейда и Матеус Машадо.

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