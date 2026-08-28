Кога и къде да гледаме жребия на Левски за Лига Европа - ето и урните

Днес ще станат ясни съперниците на Левски в основната фаза на Лига Европа. "Сините" си осигуриха място сред 36-те отбора в същинската част на турнира, а очакваният жребий ще определи кои тимове ще се изправят срещу българския представител в европейската му кампания. Столичани стигнаха до основната фаза, след като отстраниха Кайрат в третия квалификационен кръг на Шампионска лига, а след това загубиха от АЕК Атина в плейофите на Турнира на богатите.

Жребий за Лига Европа: Левски разбира осемте си съперници в основната фаза

Левски ще бъде разпределен в четвърта според клубния си коефициент. От всяка урна "сините" ще получат по двама съперници, като срещу единия ще играят като домакин, а срещу другия като гост. Така жребият ще определи общо осемте съперници на столичния гранд в основната фаза.

В колко часа ще бъде изтеглен жребият?

Жребият ще се проведе днес - 28 август, като церемонията започва в 14:00 часа българско време. Именно тогава Левски ще разбере кои ще бъдат противниците му в новия формат на Лига Европа.

Още: Статистически сайтове единодушни за това кой от Левски ги отсрами

Коя телевизия ще излъчи жребия на Левски за Лига Европа?

Церемонията ще бъде излъчвана пряко по bTV Action, така че феновете на „сините“ ще могат да проследят на живо определянето на съперниците. Очакванията са големи, тъй като сред потенциалните противници има някои от най-именитите клубове на континента.

Урна 1

Байер Леверкузен (Германия)

Бенфика (Португалия)

Ювентус (Италия)

Милан (Италия)

Лион (Франция)

Олимпиакос (Гърция)

АЗ Алкмаар (Нидерландия)

Реал Сосиедад (Испания)

Олимпик Марсилия (Франция)

Урна 2

Ференцварош (Унгария)

Виктория Пилзен (Чехия)

Унион Сен-Жилоаз (Белгия)

Динамо Загреб (Хърватия)

Залцбург (Австрия)

Селтик (Шотландия)

Спарта Прага (Чехия)

Рен (Франция)

Андерлехт (Белгия)

Урна 3

Щурм (Австрия)

Лех Познан (Полша)

Кристъл Палас (Англия)

Борнемут (Англия)

Съндърланд (Англия)

Целие (Словения)

Ягелония (Полша)

Омония (Кипър)

Селта (Испания)

Урна 4

Хофенхайм (Германия)

Бешикташ (Турция)

Тореензе (Португалия)

Апоел Беер-Шева (Израел)

НЕК Нймеген (Нидерландия)

ОФИ Крит (Гърция)

Лилестрьом (Норвегия)

Арарат-Армения (Армения)

Левски (България)

Още: Собственикът на Левски Атанас Бостанджиев участва в купуването на английски клуб