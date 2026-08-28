"Ако се чудите кой ще ви сурвака първи на Нова година": Властта вдига максималния осигурителен доход с по 100 евро всяка година

Министерството на финансите заложи ръст на максималния осигурителен доход в указанията за подготовката на проектобюджетите за следващата година и бюджетните прогнози до 2029 г.

По план максималният осигурителен доход ще се вдига със 100 евро всяка година. Очакванията са той да бъде 2400 евро през 2027 г., 2500 евро през 2028 г. и 2600 евро през 2029 г.

В разчетите е посочена и минималната работна заплата, която се очаква да достигне 660 евро през 2027 г. Планът предвижда постепенно увеличение и през следващите две години - за 2028 г. минималното възнаграждение е прогнозирано на 680 евро, а през 2029 г. - на 710 евро.

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"Имат голям дефицит за финансиране"

Новината за устойчивият ръст на максималния осигурителен доход предизвика бурни реакции в политическите и експертните среди.

"Правителството планира още 100 евро ръст на максималния осигурителен доход от Нова година. Ако се чудите кой ще ви сурвака първи!", написа народният представител от от "Демократи за силна България", част от "Демократична България", Владислав Панев.

"Едно от първите решения на хората на Радев за бюджета за 2027 г. е да вдигнат МОД със 100 евро. Имат голям дефицит за финансиране", написа друг депутат от ДБ - Мартин Димитров.

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"Честито на средната ни класа - имаме планово намаляване по години. Между другото, чича ни Гълъб като твореше бюджет 2026 преди месец, беше заявил, че ново увеличение на МОД няма да има от януари 2027", коментира от своя страна IT предприемачът Михаил Панайотов.

Асен Василев от "Продължаваме промяната" също беше критичен към решенията на властта.

"Гълъб Донев току-що обяви, че работещите на минимална заплата ще получат 30 евро на месец по-малко по новата "прогресивна" формула, отколкото по формулата, която приехме през 2022 г. Пак с 30 евро на месец намалиха и всички пенсии, отпуснати след 1 юли. За да не се чувстват пренебрегнати другите работещи, планират да вдигнат и максималния осигурителен доход на 2 400 евро. Нито дума за увеличение на правата, които стоят срещу по-високите вноски. Явно след пенсионерите и майките работниците са новите олигарси. Тук вече не става въпрос за наследство, а за управленска философия. Прогресивна България иска да ни върне обратно към философията на евтиния труд и "капковото напояване" за работещите. Това е пагубно", категоричен е той.

По думите му няма богата държава с евтин труд и ниски заплати.

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"Тук стигаме до основната причина за съпротивата срещу вдигането на минималната работна заплата: смяна на мисленето и модела, на който беше изградена голяма част от бизнеса в България към 2021 г. Евтин труд. Няма богата държава с евтин труд и ниски заплати. Разбира се, че срещу по-доброто заплащане на труда трябва да стои по-висока производителност, но както е видно от данните, България все още не е даже на средноевропейските съотношения на заплащане/производителност. Да не говорим за съседните Румъния и Гърция или за Полша и Германия", допълни Василев.

"Винаги ще има кой да предложи по-ниска цена на база евтин труд. Доскоро беше Азия. След няколко години ще дойде ред на Африка. Успехът на българския бизнес и развитието на българската икономика минават през по-добър продукт и по-висока производителност. Повишаването на производителността обаче е основно задача на работодателя: по-ефективен производствен процес, по-добра механизация/автоматизация, по-добър бранд, а не конкуренция на база на най-ниска цена. Това се доказва и от един много прост ежедневен пример: български работник се качва на самолета от София до Франкфурт и изведнъж производителността на труда му скача от 20 евро на час на 73 евро на час. Нито е придобил нови умения, нито си е сменил навиците и мисленето за двата часа полет. Просто работи при по-добър производствен процес с по-добра механизация и автоматизация", категоричен е още политикът.