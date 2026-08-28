В Рейсинг Булс останаха впечатлени от представянето на Никола Цолов с болида от Формула 1

Българският пилот Никола Цолов направи много важна крачка в кариерата си. Младият ни талант в моторните спортове проведе тест с болид от Формула 1 на емблематичната писта "Имола". Цолов кара колата на Рейсинг Булс от 2025 година, като навъртя около 300 километра. Така той натрупа нужната дистанция, за да получи суперлиценз за най-елитната автомобилна надпревара. Това означава, че той ще може да участва в свободните тренировки на уикендите от Формула 1.

Похвали за Никола Цолов от шефа на Рейсинг Булс

Цолов се представи отлично в дебютния си тест с болид от Формула 1. Той не допусна грешки и впечатли отбора на Рейсинг Булс с работата си. Освен това, успя да подобри най-доброто си време на трасето, записвайки впечатляващ резултат от 1:17.67 минути. Доброто му представяне не остана незабелязано от хората по високите етажи на "биковете". Шефът на Рейсинг Булс Алън Пърмейн засипа с похвали българския състезател след края на теста.

ОЩЕ: Никола Цолов: "Работя за това през целия си живот, не мога да опиша какво означава"

"Днес беше наистина позитивна стъпка за Никола. Той се адаптира бързо към колата и показа самообладанието, което искаш да видиш от пилот, който сяда в кола от Формула 1 за първи път. Участието му е част от продължаващия план за развитие, който има отборът за неговите млади пилоти, предоставяйки им инструментите, километража и условията да се развият. Виждали сме отново и отново какви таланти произвежда този път и дни като днешния са начинът, по който ние продължаваме да градим", заяви Пърмейн.

ОЩЕ: Racing Bulls даде нов знак за Никола Цолов: Решението за Формула 1 остава отворено