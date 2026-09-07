В Газа не донесохте мир, Путин ви прави на глупаци: Въпросите в Киев, които заковаха Уиткоф и Къшнър (ВИДЕО)

Дипломатическата активност на САЩ на 5 и 6 септември относно това да се стигне най-после до мир в Украйна безспорно привлече вниманието на цял свят. И докато при визитата в Москва на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, пратениците на американския президент Доналд Тръмп, нямаше истинска пресконференция, то по време на визитата им в Киев нещата стояха доста по-различно. Двамата се сблъскаха с доста неудобни журналистически въпроси – в следващите редове Actualno.com представя обобщаващ материал с по-свободен език за тях – ОЩЕ:

Въпроси - отговори

NBC: Участвахте в много преговори по цял свят. Защо хората да Ви вярват, че ставате за нещо (че сте квалифицирани, способни) да успеете сега – бяхте замесени в преговорите за мир в Газа, но Газа остава пустош – няма напредък. Бяхте замесени в преговорите с Иран, войната продължава там. Бяхте участници в няколко кръга преговори и във войната в Украйна, тя само става по-интензивна. Пак стартирахте преговори (за Украйна) сега – какъв е шансът да успеете, след като в другите случаи не можахте?

Джаред Къшнър: Това е една от най-трудните теми в света, но трябва да опитаме. Стив и аз имаме различни подходи. Ние обаче не действаме според нашата гледна точка, а според това, което иска президентът Тръмп. През първия му мандат постигнахме много немислими неща – Аврамовите споразумения (нормализация на отношенията между Израел, ОАЕ и Бахрейн), постигнахме споразумението за свободна търговия между САЩ, Канада и Мексико (бел. ред. - сега Тръмп наказва с мита Канада и я дразни с действия като преименуването на езерото Онтарио плюс постоянни обиди към канадските държавни мъже, някои от които не му остават длъжни – ОЩЕ: "Тръмп може да ми целуне задника": Премиерът на Онтарио каза, че е голям мъж и има много площ за целуване), направихме сделка с Китай, САЩ беше домакин на Световното първенство по футбол (това не е първият мандат на Тръмп), голяма победа. В Газа преди година войната вървеше, имаше 20 живи заложници (израелци) там и 28 тела на мъртви. Със Стив успяхме да постигнем "заключение", там ситуацията е дистопия, построена от неправителствени организации – установихме Съвета за мир и продължаваме с план напред. Има резолюция на ООН, има ново правителство в Палестина, не "Хамас", което гради план да се върви напред. Демилитаризацията няма да стане веднага – работим с "Хамас" 4 месеца, в Израел има "луди избори" (наесен). Храната започна да пристига там (по думите на Къшнър преди имало много корупция дори за това) – тези неща отнемат време. Тонът на въпроса беше: "Защо не сте направили всичко, което е невъзможно, да стане възможно". Президентът Тръмп има история да прави невъзможното възможно – ОЩЕ: "Гигантска стъпка към траен мир и сигурност": Тръмп обяви историческо споразумение за пълното разоръжаване на "Хамас"

Ако отговорът беше лесен, някой щеше да го е дал. Не мога да гарантирам, че ще има успех – но ще направим със Стив от името на президента Тръмп всичко възможно в каша, забъркана преди той да влезе в Белия дом.

Дмитрий Гордон (един от най-известните украински журналисти): Въпрос към Вас, г-н Уиткоф. Многократно се срещахте вече с Путин. Не ви ли се струва, че Путин ви прави на глупак? Не ви ли се струва, че Русия и руснаците разбират само от сила? И че стоите на една и съща маса с международни военнопрестъпници, които са виновни за трагедията в Украйна?

Стив Уиткоф: Мисля, че направих 8 визити до Москва за срещи с президента Путин, заедно с Джаред мисля бяха 3. Винаги са се отнасяли добре с нас. Взаимоотношенията са критичен елемент при разрешаването на конфликти като този. И ако няма взаимоотношения и с двете страни, ако комуникацията е лоша, имаш много малки шансове да стигнеш до мирно решение. Отидохме при президента Путин, за да видим къде стои той – казахме на президента Зеленски и нашата работа с Джаред е да възстановим комуникационните канали. Надявам се на добро крайно решение.

Newsmax: Досега дипломацията не успя – казахте, че ще опитате, но ако няма пробив сега, САЩ готови ли са да усилят натиска върху Русия?

Джаред Къшнър: Стоим заедно с Германия, след като (през Втората световна война) бяхме врагове. Няма такова нещо на света като завинаги врагове, завинаги съюзници. Трябва да започнем с това какво би било най-добре като сценарий – войната е лошо нещо, всеки губи от нея. Мирът е позитивен знак. Ако беше лесно, щеше да е направено отдавна – ще продължим да го преследваме, президентът Тръмп има много инструменти, да го постигне.

Украинският телемаратон: Ще свърши ли войната до зимата?

Джаред Къшнър: При всички споразумения отговорът е, че никога не се знае. Може да стане бързо, може да стане бавно, но няма да стане, ако ги няма тези срещи и диалог. Правим много зад кулисите, надявам се да успеем – не значи, че ще успеем, но ще опитаме. Очевидно Владимир Путин има различни аспирации, които също могат да бъдат постигнати (след войната) и ще продължим с позитивния диалог, за да намерим път.