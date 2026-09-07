Послание от ЕС: Путин е прав, трябва да изчезнат първопричините за войната в Украйна. Първата е той (ОБЗОР - ВИДЕО)

Серия от добри пожелания за мир – и все още нищо, което да прилича поне на обещание от Путинова Русия. Това е краткото заключение от двата дни на дипломатически совалки в Москва и Киев на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър - специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп – ОЩЕ: Зеленски призна: Войната ще продължи поне до зимата

Основните различия си остават, а именно – руският диктатор Владимир Путин не се отказва от цял Донбас и не спира да играе за капитулация и подчинение на Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски няма никакво намерение да отстъпи Донбас без бой и настоява за гаранции за сигурност, които да спрат Путин (или наследника му) да поднови войната в първия момент след мирен период, в който Руската федерация се почувства достатъчно силна, за да превърне Украйна във втори Беларус.

"След като обсъди с американските пратеници как да донесат мир във войната, Путин отново обяви, че най-важното е да се премахнат "първопричините" за войната. "Първопричините" за войната са самият Путин, неговите решения да окупира Крим през 2014 г. и пълномащабното нахлуване през 2022 г. Това е първият път, когато съм съгласен с Путин - истинските "първопричини" за войната трябва да бъдат премахнати!". Думите са на Андрюс Кубилюс, европейския комисар по отбрана и Космос:

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This is the first time when I agree with Putin: the real “root causes” of the war should be removed! — Andrius Kubilius (@KubiliusA) September 6, 2026

Думата „първопричини“ е отдавна водеща в руската дипломатическа и пропагандна реторика за Украйна. Какви са "първопричините“ за войната - така първо Владимир Путин описва предполагаемите "заплахи за сигурността на Русия от украинска и изобщо от западна посока", които се дължат на разширяването на НАТО на изток и предполагаемото "изтребване" от украинското правителство на всичко, което е "свързано с Русия и руския свят (русский мир)", включително руския език, култура, православие и медии.

Не по-малко твърда позиция за войната и вината на Русия заема и германският канцлер Фридрих Мерц. Той каза следното: „Някои хора казват: "Тогава най-накрая спрете да подкрепяте Украйна и може би ще бъдем по-добре защитени от заплахи като тази на летище Лайпциг". Каква наивност! Каква наивност!". А кой е на първо място такъв човек в Германия – лидерката на "Алтернатива за Германия" Алис Вайдел. Тя заяви след голямата победа на партията си на местните избори в Саксония-Анхалт: "Имаме много ясна позиция - ние винаги сме отворени за дипломатически канали. И винаги сме критикували факта, че особено когато говорим за Украйна, се нуждаем от отворен канал към Русия, за да постигнем разбирателство и мирно решение. Винаги сме казвали също, че се нуждаем от добри отношения не само с Русия, но преди всичко със Съединените щати. Сега виждаме, че Съединените щати изпращат представители в Москва и уреждат отношенията между Москва и Киев. Това всъщност можеше да бъде роля за Германия и за едно германско федерално правителство. През последните десетилетия беше обичайна практика за нас да действаме като неутрален посредник и тази роля би ни подхождала много повече, отколкото да бъдем реторични подстрекатели на война, каквито сме днес" - ОЩЕ: Германия обявява война на Русия: Лавров с тежки обвинения към Запада

Germany’s Chancellor Merz:



Some people say: "Then finally stop supporting Ukraine, and perhaps we’ll be better protected against threats like the one at Leipzig Airport."



What naivety! What naivety! pic.twitter.com/mP0b6nD9ud — Clash Report (@clashreport) September 6, 2026

German AfD Leader Alice Weidel on Russia-Ukraine:



The Alternative for Germany has a very clear position: we are always open to diplomatic channels.



And we have always criticized the fact that, especially when we talk about Ukraine, we need an open channel to Russia in order to… pic.twitter.com/in0U7qYZ2x — Clash Report (@clashreport) September 6, 2026

В мелницата на Вайдел и крайни партии в Европа обаче вода наливат материали като този на The New York, в който се казва следното: Украйна не може да се справи с корупцията при поръчките за оръжия. Американската медия твърди, че тайни одити показват, че само през 2024 г. около 1,2 милиарда долара са загубени поради надплащания, провалени договори и лош надзор. Няколко големи доставчици на оръжие са получили нови договори въпреки разследванията за корупция, провалени доставки или дефектни продукти. Пример е предприятие, което е доставило хиляди дефектни минохвъргачки, но е продължило да получава държавни поръчки. Става въпрос за "Лвовски арсенал". Преди две години то е получило около 40 млн. долара за минохвъргачки и снаряди за тях изцяло авансово, като част от парите са отишли в сметките на чуждестранен търговец – словашката Sevotech, само че оттам те отишли на Балканите, в хърватската WDG Promet, а след това се използват да бъде купен фалиралият завод за експлозиви "Витезит" в Босна. Заради случилото се, петима души бяха обвинени в злоупотреба, включително главният изпълнителен директор на "Лвовски арсенал" Юрий Збитнев. Украинският съд нареди на компанията да възстанови на държавата дадените авансово пари, като ѝ запорира сметките. Одитори са открили и случаи, в които Украйна е плащала много по-високи цени, използвайки посредници, вместо да купува директно оръжие и боеприпаси, включително сделка за ракети, която може да е струвала на страната около 130 милиона долара допълнително. В доклада се казва, че проблемите са отслабили способността на Украйна ефективно да използва ограничените средства за отбрана, дори когато търси повече военна помощ от съюзниците. Времето, в което този материал вижда бял свят и то с основен акцент случай на корупция отпреди 2 години обаче повдига въпроси – точно когато Доналд Тръмп пак поднови опитите да постигне успех в намирането на изход от войната в Украйна – ОЩЕ: На Украйна ѝ трябват собствени боеприпаси: Историята на огромно фиаско заради военния министър Умеров

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

"Руските военни систематично дезинформират Путин за състоянието на фронтовата линия, отчасти поради широко разпространената култура на лъжи в руските въоръжени сили, която Z-каналите наричат "красиви доклади". Високопоставени руски военни командири също рутинно говорят преувеличено за руски напредък на фронта като част от систематичните усилия на Русия за дезинформация и водене на хибридна война, за да изградят фалшива картина на мащабен руски напредък и разпадаща се украинска отбрана. "Лъжите и изопачаванията на руските военни командири на много нива вероятно карат Путин да затвърди схващането си, че руските сили могат да постигнат целите си в Донецка област до края на 2026 г. и следователно, че не е необходимо да прави никакви компромиси в целите си", за да преговаря наистина на мир. "Русия обаче не успява да постигне целите си на бойното поле и по-специално не успява да постигне приоритетната си цел да завземе останалата част от Донецка област до края на 2026 г. Путин е определил не по-малко от 15 крайни срока за завземането на Донецка област от февруари 2022 г. насам и руските сили не са успели да изпълнят нито един от тях. Руската армия няма да спази новия краен срок на Путин за завземане на цяла Донецка област до 31 декември 2026 година", заключва ISW - американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, като добавя, че от 11 месеца руснаците се бият да превземат само Константиновка и не успяват, а до края на годината има 4 месеца и още поне 3 града, които руската армия да превземе, за да подчини областта изцяло - Дружковка, Славянск, Краматорск (19% от областта остават твърдо под украински контрол). Прогнозата на ISW е, че с това темпо руснаците не могат да се надяват да превземат цялата Донецка област до 2032 година!

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) освободиха най-малко 129,81 кв. километра територия през месец август, докато руската армия окупира 90,35 кв. километра в целия театър на бойните действия, посочи още институтът в предишен обзор.

Вече 117 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 6 септември е имало 237 бойни сблъсъка спрямо 245 на 4 септември. Руснаците са хвърлили 313 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 25 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2646 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 260 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 8812 FPV дрона, което е с около 460 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-голям брой руски пехотни атаки е имало в Покровското направление – цели 43. Източници от една от украинските бригади, които осигуряват защитата там, твърдят, че руснаците са променили тактиката си – изпращат малки щурмови групи напред, които да бъдат обстрелвани и унищожавани от украинските сили, но така украинците разкриват позициите си и следва масирана руска бомбардировка в опит съответните украински части да бъдат унищожени (най-вече оператори на дронове). Украинският военен канал "Офицер" е категоричен, че руснаците хвърлят всичко възможно в Покровското направление към Добропиля с цел да превземат града до края на 2026 година – това е най-западната точка от първата линия на крепостния пояс в агломерацията Славянск – Краматорск. Още 12 руски пехотни атаки са станали североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, но само 1 руска пехотна атака е извършена в Краматорското направление, откъм Часов Яр. 10 руски пехотни атаки са организирани в Южнослобожанското направление, в района южно от град Вовчанск и по границата, а по 7 – в Купянското и Лиманското направление.

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Снощи за втори път избухна пожар в петролна база в Сочи, която беше ударена два пъти точно преди поредицата от 3 почивни дни в България. Става въпрос за базата в Адлер на "Роснефт". Преди да се появят първите пламъци не е имало въздушна тревога. Тази база е склад за петролни продукти в непосредствена близост до международното летище в Сочи, като още от 4 септември от нея не се зареждат самолети – ОЩЕ: ПВО система, база на "Лукойл": Взривове в Сочи, атака и срещу рафинерия в Башкирия (ВИДЕА)

An oil depot in Sochi has just been struck again. pic.twitter.com/v2pIEFsPRJ — WarTranslated (@wartranslated) September 6, 2026

Взаимни въздушни обстрели между Русия и Украйна имаше и само на украинска земя – ударен е обект на търговската верига "Епицентър" в Запорожие, като военновременният ръководител на областта Иван Федоров съобщава в канала си в Телеграм за четирима ранени. В окупирания от руснаците Мариупол е уцелен търговски център "Галактика", също бивш обект на "Епицентър".

Отделно, атака с дронове е станала факт в Перм – за последно на 21 август там беше атакувана и ударена рафинерия на "Лукойл", която е една от най-големите в Русия, с годишен капацитет на преработка на петрол от над 13 млн. тона. Има данни за щети по жилищен блок, но все още информация за жертви няма. А в Таганрог, системата за засичане на топлинни петна по земната повърхност на НАСА отчита пожар в района на местната военновъздушна база, след като по-рано имаше данни за атака с дронове. За момента губернаторът на областта Юрий Слюсар твърди, че нямало данни за щети и пострадали хора в Ростовска област, а кметицата на Таганрог Светлана Камбулова не е казала нищо в официалния си канал в Телеграм.