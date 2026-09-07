"Путин, свали клоунския нос": "Превзетият" от теб Святогорск е под контрола на ВСУ

Град Святогорск в Донецка област, за който Владимир Путин гръмко обяви на 1 септември, че е превзет от руската армия заедно с още 13 селища, все така е украински и е под контрола на украинските въоръжени сили. Това заяви бригаден генерал Андрий Билецки, командир на Трети армейски корпус. И за доказатество той записа видео от центъра на Святогорск като увери, че украинската армия напълно гарантира сигурността му.

"Искам да се обърна към руското военно и военно-политическо ръководство. Свалете клоунските си носове и шарените перуки. Не изглеждайте като глупаци. 60-та механизирана бригада на Трети армейски корпус има пълен контрол над града. Тук не само, че няма нито един руски войник, но това е на практика нашата тилова зона", каза Билецки във видеото. И показа мирния живот в града: "Тук може да се разхождате без проблем", каза той.

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Путин винаги съвсем ясно показва от кого се страхува