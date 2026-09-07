Войната в Иран::

Зеленски: Само за ден поразихме три руски рафинерии

07 септември 2026, 14:46 часа 514 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Зеленски: Само за ден поразихме три руски рафинерии

Украйна е възобновила атаките срещу петролни рафинерии дълбоко във вътрешността на Русия след четиридневната пауза и само за ден е нанесла удари по нефтопреработвателни заводи в три области на Руската федерация - в Рязанска и Пермска област, и в руската Република Татарстан. Това стана ясно от думите на украинския президент Володимир Зеленски в телеграм канала му днес на обяд.

"Нашите воини продължават да отговарят адекватно на руските удари срещу Украйна. Нашата далекобойна сила беше използвана срещу нефтопреработвателни заводи в Пермска област и Татарстан, както и срещу обект за съхранение и стартова площадка за ударни дронове в Курска област", написа Зеленски, публикувайки и видео.

В края на съобщението той отбелязва, че е ударена и цел в Черно море, без да оповестява повече подробности.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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