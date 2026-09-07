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Специален подарък: ГУР отпразнува Деня на разузнаването със свален руски самолет

07 септември 2026, 18:57 часа 1005 прочитания 0 коментара
Снимка: Скрийншот/Twitter.com
Специален подарък: ГУР отпразнува Деня на разузнаването със свален руски самолет

Днес, когато в Украйна се отбелязва Денят на военното разузнаване, Главно разузнавателно управление (ГУР) съобщи, че си е направило подарък и е поразило руски самолет на незаконно анексирания от Русия полуостров Крим. Празникът се отбелязва всяка година от 1992-ра насам - именно тогава, на 7 септември, е създадено Главното управление за военно разузнаване към Министерството на отбраната.

"Всички знаем, че празник без подаръци не е празник. Затова Главното разузнавателно управление се погрижи и окупаторите си получиха пакета", пишат от пресслужбата на ГУР в официалния им канал в Telegram.

Щетите се установяват.

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Крим руски самолет война Украйна ГУР
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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