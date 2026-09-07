ГУР с мрачна прогноза: Русия разположи "Орешник" в Беларус, има ресурс за война за още 2 години

Подразделения от 101-ва ракетна бригада на въоръжените сили на Русия вече са разположени на територията на Беларус, като те имат на въоръжение ракетната система "Орешник". Това заяви началникът на Главно разузнавателно управление на Украйна (ГУР) Олег Иващенко.

Макар според него в момента да няма признаци Беларус да се готви да влезе във войната, Киев е разтревожен от появата на тази бригада в съседната страна. "Въпреки това сме обезпокоени от разрешението на Беларус да разположи на нейна територия ретранслатори на радиосигнали, които насочват руски ударни дронове тип "Шахед" към украински граждански цели и критична инфраструктура. Отбелязваме и разполагането на беларуска територия на подразделения от 101-ва ракетна бригада на руските въоръжени сили, въоръжени със среднообхватна ракетна система "Орешник", каза Иващенко в интервю за Укринформ.

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Русия има ресурси за война за още 2 години

Той също така каза, че по данни на ГУР Русия разполага с достатъчно ресурси, за да продължи войната още две години - 2027 и 2028 г. Руската икономика е по-слаба, отколкото е била в началото на инвазията, но натрупаните индустриални, финансови и мобилизационни ресурси са все още достатъчни, за да продължат боевете още няколко години.

Новите руски ракети-дронове

Иващенко отбеляза и разработването от Русия на нови баржиращи боеприпаси - дронове, които съчетават в себе си характеристики на безпилотен летателен апарат и крилата ракета. Основната им разлика от обикновените ракети или дронове е възможността да баржират (да кръжат във въздуха и да патрулират) в търсене на цел, вместо да следват предварително зададена траектория.

Според ГУР, някои усъвършенствани руски самолети могат да достигнат скорост до 700 км/ч. Ако тази възможност се приложи към серийно произвежданите ракетни системи, това допълнително би намалило времето, необходимо на украинските системи за противовъздушна отбрана да откриват и прехващат целите, предупреди той.

Иващенко заяви още, че украинското разузнаване разполага с данни, които показват, че Русия се готви за по-нататъшна военна конфронтация с европейските държави.

Заглавната снимка е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI.