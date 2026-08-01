Триумфално завръщане на футбола на "Лазур"! Празник в Бургас след дербито на Втора лига

Отборът на Черноморец Бургас отбеляза завръщането си на стадион "Лазур" с победа! Освен че игра на собствения си терен за първи път от повече от две години, денят беше специален за клуба, който отбеляза 107-а си годишнина от създаването си. Този празник в Бургас бе затвърден от успеха на тима с 1:0 над Берое в мач от втория кръг на българската футболна Втора лига. Така "акулите" оглавиха класирането на първенството с четири точки, след като на старта на новия сезон завършиха наравно 1:1 като гости на Локомотив Горна Оряховица.

Черноморец Бургас надделя в дербито на кръга

Михаил Цонев помогна за празничното настроение в Бургас, след като в 14-ата минута отбеляза единственото попадение във вратата Берое. Припомняме, че през миналия сезон заралии загубиха елитния си статут. В момента те заемат второто място във временното класиране, след като в първия кръг надвиха Хебър Пазарджик с 2:1. Целта на старозагорци за кампанията ще бъде да се завърнат в Първа лига.

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Междувременно отборът на Фратрия Варна записа първа победа за сезона, след като надигра с 1:0 Рилски спортист Самоков. Единственото попадение в срещата бе дело на Станислав Дюлгеров, който се разписа от статично положение в 40-ата минута. Спартак Плевен пък надигра с 2:1 Марек Дупница в другия мач от съботния ден. Това е втори успех за плевенчани от първите два кръга.

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