Левски трябваше да се потруди, но сгази Септември и продължава без загуба в Първа лига

Шампионът на България Левски продължава победната си серия в Първа лига, след като се наложи с класическото 3:0 над състава на Септември София в двубой от 3-ия кръг на надпреварата. Тимът на Хулио Веласкес трябваше да се потруди за успеха, но в крайна сметка успя да вземе трите точки. Точни за столичния гранд бяха Акрам Бурас, Армстронг Око-Флекс и Сержиньо. Благодарение на победата Левски се върна на върха в класирането в родното първенство.

Преди почивката падна само един гол

Левски започна по-активно срещата и в началните минути създаде няколко добри положения за гол, които обаче така и не влязоха в мрежата на съперника. Около половин час след старта на двубоя домакините бяха много близо до попадение, но ударът на Асен Митков срещна левия страничен стълб на вратата на Септември.

В 34-ата минута Левски най-накрая поведе. Митков изведе по отличен начин Сентейес, който намери Бурас в наказателното поле и алжирецът с мощен удар се разписа за 1:0. До края на първата част повече голове не паднаха.

През втората част „сините“ се развихриха

След почивката Левски продължи да доминира на терена и набързо стигна до три отлични ситуации, но с пропуски се отличиха Акрам Бурас, Алекс Сентейес и Давид Кусо. В средата на втората част „сините“ отново бяха близо до гол, но ударът на Макун от разстояние мина над напречната греда.

В 76-ата минута Левски реализира втори гол. Евертон Бала изведе по отличен начин Армстронг Око-Флекс на добра позиция и той е разписа за 2:0. Само 180 секунди по-късно „сините“ направиха преднината си класическа, след като Сержиньо вкара и по този начин оформи крайното 3:0 за столичния гранд.

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