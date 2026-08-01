Замесиха държава от Балканите в убийства в Швеция: Оръжията се оказаха реплики

Замесиха Хърватия в убийства в Швеция, тъй като шведски банди убиват с фалшиви хърватски оръжия, предаде хърватската медия "Индекс". Оказва се, че в Швеция процъфтява нов пазар за фалшиви оръжия, произведени в незаконни фабрики извън Европейския съюз, най-често в Турция. Първоначално обаче на местопрестъпленията се откриват оръжия уж произведени от HS Produkt, известен хърватски производител на огнестрелни оръжия, базиран в Карловац.

Всички те са имали един и същ сериен номер - XD789710.

„Първите официални запитвания за копия на нашите пистолети получихме преди няколко години чрез Министерството на вътрешните работи. Получихме обаждания от полицията не само от Швеция, но и от други европейски страни с въпроси дали произвеждаме конкретен пистолет. По това време нищо не сочеше за по-голям проблем“, каза пред Index Желко Павлин, президент на борда на HS Produkt.

Шведският ежедневник Svenska Dagbladet публикува първото подробно разследване на фалшиви огнестрелни оръжия в ръцете на организираната престъпност преди няколко дни и откри, че гореспоменатият фалшив сериен номер, свързан с оръжията на HS Produkt, се е появил върху цели 32 конфискувани оръжия само за три месеца в края на 2025 г. Общо те са извършили осем тежки престъпления.

„Първоначално си помислихме, че става въпрос само за изолирано изземване. Когато обаче един и същ тип пистолети HS започнаха да се появяват във все по-голям брой случаи, стана ясно, че имаме съвсем ново явление“, каза пред Svenska Dagbladet Йеспер Лидхолм, експерт по оръжия в Шведската митническа администрация.

Имало съмнение за кражба на чертежи

„Свенска Дагбладет“ пише, че първите екземпляри са били с лошо качество, но с течение на времето са станали много усъвършенствани. Дори е имало подозрение, че престъпни организации са успели да се сдобият с чертежите и процеса на обработка от реномирани производители. Шведската полиция вече не е могла самостоятелно да прецени дали оръжията са оригинални или фалшиви, затова се е обърнала за помощ към фабриките.

Павлин от HS Produkt разказва, че в края на 2024 г., поради нарастващия брой фалшификати, в Карловац е проведена среща с представители на Министерството на вътрешните работи, Европол и представители на полицейски агенции от Великобритания, Франция, Испания, Холандия, Дания и Швеция, които са донесли няколко пистолета за идентификация. „На срещата се установи, че пистолетите не са произведени от HS Produkt, което лесно се забелязва по качеството на отделните части, материалите и неправилното маркиране на конкретни оръжия.

Например, върху пистолетите са поставени имена, които не съответстват на модела, или някои надписи, които HS поставя върху пистолетите си, са пропуснати. И накрая, серийните номера не са били подходящи за отделния модел“, каза Павлин пред "Индекс". ОЩЕ: Мъж опита да ограби банка с фалшиви пистолети: Водни ли са били?