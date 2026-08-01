Украйна отмъщава? Ресторант в Москва, пълен с висши руски генерали, хвръкна във въздуха (ВИДЕО)

В близост до небостъргач от епохата на Сталин на площад „Кудринская“ в Москва е станала експлозия. Според местния Telegram канал 112 (по предварителни данни) има 20 ранени. Прокремълският канал Baza съобщава за един загинал и 16 ранени в ресторанта „Балци Роси“. Междувременно прокремълският канал Mash, чийто основател е под санкции от ЕС, съобщава, че поне трима души са загинали - нещо, което бе потвърдено от руското МВР впоследствие. Има и най-малко 15 ранени. Причината за взрива, станал на 1 август, все още не е известна. Вече в най-известните руски източници в Telegram се разпространява информация, че вероятно са ликвидирани висши генерали.

На мястото на инцидента са изпратени десетки линейки и екипи на спешната помощ.

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Three people were killed and 15 injured in an explosion at the Balzi Rossi restaurant in central Moscow, according to police. The venue had reportedly been closed for a private event. Police and ambulances responded in large numbers, while the cause of the explosion has not been… pic.twitter.com/suAYZiZIMW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 1, 2026

Рожден ден на генерал

Опозиционният канал ASTRA установи, че ресторантът „Балци Роси“, където е станала експлозията, днес е бил затворен за частен банкет. В местните чат стаи се съобщава, че в ресторанта „е бил погребан генерал“. Тази информация към момента на публикуване на материала още не е потвърдена.

Очевидец разказа пред ASTRA, че в ресторанта се е провеждало празнуване на рожден ден на генерал. В близост до ресторанта са били паркирани множество автомобили с черни регистрационни номера. Черните регистрационни номера обикновено се използват от превозни средства на въоръжените сили и някои други служби за сигурност.

Наблизо е бил паркиран и автобус на „Росгвардия“ (Руската национална гвардия). Тази информация обаче не е потвърдена и се нуждае от допълнителна проверка.

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Изтичане на газ?

Mash съобщава, че експлозията в „Балци Роси“ е била предварително причинена от изтичане на газ. „Това е абсурдно, като се има предвид, че в сградата няма газ“, пишат обаче потребители в местните чат групи.

Z-активистката Анастасия Кашеварова написа, че „някой от елита“ е празнувал празника в „Балци Роси“. „Днес, по време на поредния банкет, експлозия разтърси района. Има загинали и много ранени. Казват, че са празнували специален повод, явно сватба, за някой от елита. Бог да ги благослови и пази“, написа тя.

Кой е генералът, празнувал рожден ден?

Журналистът Олег Кашин предполага, че празненството по случай рожден ден може да е било организирано от генерал-полковник Александър Чайко, главнокомандващ на руските Въздушно-космически сили.

Russian media claimed that Russian Aerospace Forces commander Alexander Chaiko was celebrating his birthday at the Moscow restaurant where an explosion killed 3 people and injured 15. Chaiko commanded Russia's Eastern grouping in 2022. #Russia https://t.co/Q3ZQPaAsWO pic.twitter.com/n76VFnBIwy — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 1, 2026

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Министерството на вътрешните работи съобщава за трима загинали. „Днес, около 20:10 ч., в близост до лятно кафене е станала експлозия, в резултат на която има трима загинали и 15 ранени с различна степен на тежест“, се казва в изявлението.

„Бях наблизо, в парка. Имаше малка експлозия пред ресторанта, точно до верандата. Силен трясък и дим – не е ясно какво се е случило. Не приличаше на пожар. Има загинали“, написа друг очевидец.

Редица улици в центъра на Москва са затворени заради експлозия в ресторанта. Движението е временно преустановено на редица места. Нощният велосипеден фестивал на „Градинския пръстен“ също беше пренасрочен след съобщения за експлозия в ресторант „Балци Роси“.

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Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" пише: „Експлозия“ в московски ресторант доведе до смъртта на трима граждани. Няма други официални данни. Разпространяват се най-различни слухове за „банкет на генерал“ и „коли с черни номера навсякъде“. Очакваме официални изявления".

Всичко това се случва в деня, в който Русия атакува масирано Украйна с балистични ракети за втори път в рамките на 48 часа, като взе жертви в столицата Киев. Към момента няма информация за потенциално участие на Украйна във взрива.