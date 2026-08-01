Неочаквана подкрепа за Джани Инфантино - похвалиха президента на ФИФА за усилията и новия му план

Футболната асоциация на Катар изрази пълната си подкрепа към президента на ФИФА Джани Инфантино. От местната федерация приветстваха непрекъснатите му усилия за развитие и разрастване на футбола по целия свят. Както е известно, през последните дни швейцарецът си навлече гнева на спортната общност със спорния си план да продава дялове от турнирите на ФИФА на външни инвеститори. Идеята не се прие добре, като 124 от общо 211 футболни федерации се обявиха против.

Подкрепа за Джани Инфантино от Катар

Освен че не подкрепят плана, който се определя като "продажба на футбола", повечето настояват Инфантино да се оттегли от поста си начело на ФИФА. Натискът даде резултат, като международната асоциация обяви, че се отказва от идеята. Президентът на Футболната асоциация на Катар шейх Хамад бин Халифа бин Ахмед Ал Тани изрази подкрепата си към швейцареца. Той приветства решението му да не продължи с предложението, като се позова на общото благо на международната футболна общност. Според него предложението съдържаше някои идеи, които заслужават да бъдат проучени.

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В изявление шейх Хамад заяви, че макар предложението да съдържа идеи, заслужаващи внимание, решението да се даде приоритет на единството на всички членски федерации на ФИФА е проява на разумна преценка в този важен момент за световния футбол. "Катарската футболна асоциация приветства факта, че в този момент се дава приоритет на запазването на единството на всички членски национални федерации, както и мъдростта, стояща зад това решение", каза той.

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