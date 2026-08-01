Престорете се на умрели и се оставете да ви поглезят: Допамин за 1 август

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Оставете се да ви поглезят, отдайте се на пълно удоволствие - събота е, лято е, най-летният месец август!
"This kangaroo just discovered the ultimate life hack: play dead, get fed." 🤣#Kangaroo #FunnyAnimals #Wildlife #SmartAnimals #ZooLife pic.twitter.com/9tWTYXBSnY— Daniel William (@StayFor2morrow) July 30, 2026
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