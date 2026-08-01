Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Престорете се на умрели и се оставете да ви поглезят: Допамин за 1 август

01 август 2026, 22:30 часа 941 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/Х
Престорете се на умрели и се оставете да ви поглезят: Допамин за 1 август

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Оставете се да ви поглезят, отдайте се на пълно удоволствие - събота е, лято е, най-летният месец август!

Още: Кокал за кокошка? Най-лошият пазач на годината: Допамин за сряда

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
усмивка настроение Допамин куче усмивки добро настроение
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес