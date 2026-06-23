След като изпадна от елита: Емблематичен роден клуб най-накрая залага на българското

След като преживя много драматичен период, в който дори не знаеше дали ще получи лиценз от БФС, Берое все пак изпадна от Първа лига. Заралии все пак получиха лиценз и от следващия сезон ще се състезават във Втора лига. Въпреки всички спекулации за финансови проблеми, от клуба вече се задействаха на летния трансферен пазар. Те обявиха Владимир Манчев за нов треньор на Берое, както и две нови попълнения - Симеон Вешев и Борислав Вакадинов.

Стара Загора не е отбор за "Б" група

При представянето си като нов изпълнителен директор на Берое, Атанас Дафинов посочи целите пред клуба. Той заяви, че заралии трябва да се върнат възможно най-скоро в елита и Стара Загора "не е град за "Б" група". Владимир Манчев беше представен като нов старши треньор. Той обяви, че чужденците, които ще започнат подготовка с отбора са Тижан Сона, Жоао Милейрао, Уесли да Роча, Исмаел Ферер и Артур Мота.

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Владислав Манчев обяви първите двама нови в Берое

Самият Манчев обяви и двете сигурни нови попълнения на Берое - Симеон Вешев и Борислав Вакадинов. Вешев е крило, идва от Марек Дупница, като през миналия сезон във Втора лига той записа 26 мача, в които вкара 5 гола и даде 3 асистенции. Вакадинов Също ше дойде от Марек, играе като десен бек и има 26 мача и 2 асистенции през миналия сезон във Втора лига. Според думите на Манчев, лятната селекция на Берое продължава, като се водят разговори и с други играчи.

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