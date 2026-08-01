Ботев Пловдив изстрада първия си успех за сезона! Юноша на Левски донесе радост на "Колежа"

Отборът на Ботев Пловдив постигна първия си успех от началото на новия сезон. "Канарчетата" надделяха с минималното 1:0 над Черно море в мач от третия кръг на Първа лига. Единственото попадение на "Колежа" отбеляза юношата на Левски Асен Чандъров. Това се случи в 23-а минута от дузпа. Освен първа победа за кампанията, тя е първа и под ръководството на завърналия се начело Станислав Генчев.

Ботев Пловдив постигна минимален успех над Черно море

Гостите започнаха по-активно, като още във втората минута Давид Телеш застраши вратата на пловдивчани. След това и Симеон Петров обстреля Даниел Наумов, но не успя да го затрудни. "Канарчетата" отговориха с ответна атака, при която Чидера Окох стреля технично с пета, но не намери целта. В 23-а минута все пак падна първият гол на "Колежа". Малко по-рано Асен Чандъров бе фаулиран в наказателното поле и претендираше за дузпа, но съдията Любослав Любомиров подмина ситуация. След намесата на ВАР той промени решението си и посочи бялата точка. Асен Чандъров застана зад топката и откри резултата. Така Ботев се оттегли на почивката с гол аванс.

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"Моряците" не намериха път към гола през втората част

В началото на втората част "жълто-черните" имаха добра възможност да удвоят аванса си, но вратарят на "моряците" Кристиан Томов отрази удара на Карлос Меоти. Малко след това се откри най-добрата възможност за футболистите на Черно море. Селсо Сидней прехвърли Наумов, но топката срещна страничната греда. Последваха два опита на Карлос Меоти, с които Томов се справи. Самуел Калу също пробва реакциите на стража на гостите, но той за пореден път се справи.

След час игра Черно море имаше още една добра възможност да изравни. Отново Сидней се размина с това да прати топката в мрежата на "канарчетата". Малко след Томов отказа категорично Меоти с ново блестящо спасяване. В 71-а минута влезлият от пейката Франклин Маскоте направи непростим пропуск за домакините. Той беше изведен блестящо от Чандъров в наказателното поле и стреля силно, но ударът му прелетя високо над вратата. До края на срещата гостите се опитаха да се доберат до точката, но многбройните им опити така и не дадоха резултат. Така Ботев се поздрави с първата си победа за сезона.

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