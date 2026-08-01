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"Първият англичанин със златен медал от Мондиал от 60 години насам": Световен шампион с невероятен жест (СНИМКИ)

01 август 2026, 22:17 часа 1266 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Първият англичанин със златен медал от Мондиал от 60 години насам": Световен шампион с невероятен жест (СНИМКИ)

Испанската звезда Марк Кукурея трогна футболния свят с невероятен жест. След като изигра ключова роля в шампионската кампания на Испания, защитникът се наслаждава на заслужена почивка, преди да се присъедини към Реал Мадрид за предсезонните подготовки по-късно този месец. Доскорошният защитник на Челси живее в Хоршам от няколко години, като се премести там, след като предишният му дом беше ограбен малко след трансфера му през 2023 година на "Стамфорд Бридж". Енклавата в Западен Съсекс се превърна в спокойно убежище за Кукурея и младото му семейство, като местните жители често споделяха положителните си преживявания в социалните медии, когато се срещаха със защитника.

Кукурея зарадва местния пощальон със златния си медал

Но малцина могат да се похвалят с преживяването, което пощальонът Гари. През години той редовно е доставял пощата на Кукурея. Преди дни обаче му отворил самия защитник, а Гари не пропуснал възможността да го помоли за снимка. Защитникът с радост се съгласил, но това, което се случило след това, изненада всички. След като направили снимката, испанският национал се върнал в къщата си и се появил отново, носейки златния си медал от Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Вместо просто да го покаже на посетителя, той му го подал и го приканил да позира за още една снимка, докато носи една от най-престижните награди във футбола.

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Споделяйки историята си в профила в социалните медии, пощальонът каза: "Имах удоволствието да си поговоря с местния световен шампион Марк Кукурея, докато му доставях пощата днес. Много мил и скромен човек. Позволи ми да понося златния му от световното. Смятам, че съм първият англичанин, държал злато от 60 години насам."

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Възхитеният фен по-късно сподели историята и снимките в социалните мрежи, като заяви, че е бил дълбоко трогнат от добротата и щедростта на Кукурея. Публикацията бързо се разпространи в социалните мрежи, като хиляди фенове похвалиха защитника за това, че е останал скромен, въпреки че е достигнал най-високото ниво в световния футбол. Докато Кукурея се подготвя за нов етап в кариерата си в Реал Мадрид след напускането на Челси, този жест напомни на много фенове защо 28-годишният футболист е спечелил възхищението им не само с представянето си на терена, но и с характера си извън него.

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Испания отбор Марк Кукурея
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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