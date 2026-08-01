"Откриха" изчезналия преди 2 седмици футболист от Топ 5 първенствата

Преди дни една новина разтърси италианския футбол. Медиите на Ботуша съобщиха, че един от играчите на местен гранд е в неизвестност от две седмици. Става въпрос за Ламек Банда от Лече. Замбийският национал така и не се появи на първата тренировка на отбора на 12 юли и оттогава нямаше никаква информация за него. По тази причина италианските медии съобщиха за отсъствието му и притесниха футболния свят.

Ламек Банда бе в неизвестност от 12 юли

Ден по-късно Банда даде знак, че е добре, публикувайки клип в социалните мрежи. На кадрите се вижда, че нападателят е в родината си, където поддържа форма във фитнеса и чака развитие за бъдещето си. Причината, поради която е оставил клуба си в неведение в продължение на две седмици, вероятно е свързана с настоящата му договорна ситуация. Според информация на "Газета дело Спорт", позовавайки се на замбийски медии, Банда от самото начало изобщо не е искал да удължи договора си с Лече. Медията посочва, че контрактът на Банда, който е трябвало да изтече през лятото на 2026 година, е бил удължен с още една година без негово знание.

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В резултат на това нападателят явно е решил да предприеме драстичната стъпка да не се връща в Лече след лятото засега. От "Газета дело Спорт" допълват, че клубът обмисля да предприеме правни действия. Дали и кога Банда ще замине за Италия остава напълно неясно към момента. Иначе замбиецът пристигна в клуба от Пулия през 2022 година. Оттогава насам той записа 109 мача с фланелката на Лече. Сега той очевидно иска да напусне, но единствено Ал-Фатех проявява интерес към услугите му. Смята се, че саудитският клуб е предложил оферта едва от 2,5 милиона евро, която била счетена за крайно недостатъчна от Лече.

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