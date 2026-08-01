По искане на Панатинайкос: БФС съкрати почивката на ЦСКА след реванша с Макаби!

Спортно-техническата комисия на БФС размени местата на два двубоя в програмата на 4-ия кръг на Първа лига, за да може да се намери място за официалната тренировка на гръцкия гранд Панатинайкос. Както е известно, „зелените“ идват в София на 11-ти август за мач-реванш срещу ЦСКА 1948 от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Защо ЦСКА ще пострада?

Така двубоят между Септември и ЦСКА, който трябваше да се проведе на 10-ти август на Националния стадион „Васил Левски“, се мести за неделя, 9-ти август, тъй като на следващия ден„детелините“ ще направят официална тренировка на съоръжението. Това означава, че „армейците“ ще имат един ден по-малко за почивка след първия си мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Макаби Тел Авив на 6-ти август, но същеврменно ще имат и ден повече за почивка преди реванша в София, който е насрочен за 13-ти август.

Първият мач между ЦСКА 1948 и Панатинайкос в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите е на 5-ти август в Атина, а реваншът – на 11-ти в София.

Решение на СТК от 1-и август 2026-а година:

Поради заетост на Нац. стадион В. Левски, свързано с участието на българските отбори в европейските турнири, а именно постъпило официално писмо от Панатинайкос, с което клубът заявява желание да проведе официалната си тренировка в деня преди срещата, въпреки първоначално заявения отказ в комуникацията с БФС.

Следвайки разпоредбите на УЕФА, съгласувано с Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп, СТК при БФС прави следната промяна в програмата на 4-ти кръг на efbet Лига:

Срещата между отборите на ПФК "Септември" и ПФК "ЦСКА" ще се проведе на 09.08/неделя/2026 г от 21:15 часа, вместо на 10.08/понеделник/2026 г.

Срещата между отборите на ПФК "Ботев" Пловдив и ФК "Спартак 1918" Варна ще се проведе на 10.08/понеделник/2026 от 21:15 часа, вместо на 09.08/неделя/2026 г.

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