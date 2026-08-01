Хулио Веласкес "свали шапка" на футболистите си след успеха над Септември

Треньорът на Левски Хулио Веласкес говори след края на мача със Септември София. "Сините", които продължават участието си в Шампионска лига, не позволиха фокуса им да се измести и удължиха победата си серия в Първа лига. Те постигнаха класически успех с 3:0 при домакинството си на Септември в третия кръг от шампионата. В голмайстори на "Герена" се превърнаха Акрам Бурас, Армстронг Окофлекс и Сержиньо.

Веласкес даде оценката си за представянето срещу Септември София

Веласкес похвали играчите си за това, че са подходили сериозно към мача, въпреки че само преди три дни играха, а също така им предстои мач от третия квалификационен кръг на Шампионска лига: "Подходихме много сериозно към този мач, с невероятно отношение. Определено бяхме отборът, който доминираше от първата до последната минута. Много съм горд със своите футболисти. Поуката, която си взимаме от този мач е да играем по този начин именно тези мачове", започна испанският специалист.

"Трябва да сме адаптивни", каза Веласкес относно натоварения график на "сините" в първенството и Европа. "Очевидно това натрупване на мачове води до ситуации като тази с Акрам Бурас и със сигурност няма да е последната. Въпреки това, имайки предвид нашите възможности, винаги трябва да сме подготвени и да представяме най-добрата версия на себе си."

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"Логично, с мачовете се натрупва умора както физическа, така и емоционална. Това, разбира се, се предава на физическото състояние под формата на контузии. Трябва да се опитаме да минимизираме тези ситуации. Изискват се доста физически усилия да играеш през два дни. Затова са важни абсолютно всички футболисти. Трябва да управляваме по най-добрия начин тези процеси и да избираме най-доброто според това, с което разполагаме. За мен всички мачове са много важни. Затова съм изключително доволен от начина, по който изиграхме този мач. Показаха зрялост и невероятно отношение и себераздаване", продължи той.

"Нито е близо, нито далече. По един и същ начин играем добре. Мисля, че имат невероятно, брилянтно отношение. Само мога да им сваля шапка, имайки предвид това, което направихме преди три дни, а в днешния мач от първенството да бием 3:0. Играят невероятно", отговори на Веласкес на въпроса колко близо е Левски до това да бъде конкурентноспособен в първенството и евротурнирите.

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