В момента Левски е най-силният отбор, но не е едноличен отбор на годината

Левски и Лудогорец трябва да си поделят приза за отбор на годината в Първа лига – това е мнението по въпроса на спортния редактор на Actualno.com Бойко Димитров. Според него Левски в момента е най-добрият отбор в първенството, но през пролетта това не е било така. В обзорния епизод на предаването „Точно попадение“ именно българският футбол беше основната тема, която спортните журналисти обсъдиха.

„Лудогорец да е отборът на първото шестмесечие, Левски на второто“

Водещият на предаването Стефан Йорданов зададе ключовия въпрос: „Ако трябва да изберем един отбор на годината, кой ще бъде той – Лудогорец или Левски?“ Бойко Димитров определи избора като много сложен, но все пак намери отговор: „Може да ги разграничим – Лудогорец да е отборът на първото шестмесечие, Левски на второто. Защото Левски, въпреки че завършиха добре миналия сезон – второ място в Първа лига, не впечатли чак толкова много.

Лудогорец има всички шансове да догони Левски

Този полусезон – есенния, наистина е най-добрият отбор. На фона на това, че Лудогорец спечели требъла миналия сезон, мисля че наистина може да ги разделим. Лудогорец е до юни месец, от там нататък е Левски“. Водещият допълни за представянията на двата отбора в евротурнирите и изрази мнение, че въпреки доскорошната криза на Лудогорец, „орлите“ имат шансове да догонят Левски. Кои други теми попаднаха в годишния обзор на спортните редактори на Actualno.com – гледайте в последния епизод на „Точно попадение“ в YouTube:

