18 декември 2025, 12:09 часа 399 прочитания 0 коментара
Официално: Левски и Sport Republic не се разбраха! Компанията обясни защо

Ръководството на Sport Republic излезе с официална позиция, в която обясни, че преговорите с Левски са приключили неуспешно. От компанията изложиха своята версия за събитията. Според кандидат-купувачът "сините" не желаят да бъдат част от мрежа на няколко клуба. Въпреки това Sport Republic изразиха уважението си към родния столичен гранд. Любопитно е, че това е втори неуспешен опит за сделка между двете страни.

"Sport Republic потвърждава, че приключи разговорите относно потенциална инвестиция в ПФК Левски София. Левски се намира в силна спортна и организационна позиция, с ясен подем, и нашето искрено желание е клубът да продължи тази положителна траектория", започват от компанията.

Те разкриват, че интересът им произтичал от убеждението им, че като част от по-широка футболна екосистема, биха могли да допринесат за по-нататъшното развитие на клуба. "Въпреки това, по време на нашите конструктивни разговори с ръководството на Левски стана ясно, че те не виждат клуба като част от модел с участие на няколко клуба. Ние напълно уважаваме тази позиция, но тя означава, че не успяхме да постигнем споразумение, тъй като Sport Republic е организация, базирана именно на този модел", се обяснява в позицията.

От Sport Republic държат да подчертаят, че решението им не е оценка на текущото състояние на Левски, а въпрос на стратегическо съответствие и съвместимост на моделите. "Левски остава клуб с горда история, страстна подкрепа и специално място в българския футбол. Пожелаваме на неговото ръководство, играчи и фенове много успехи през следващите години", пишат още от компанията на Драган Шолак.

